Nova Cidade: cratera ameaça estrutura de casas e moradores pedem ajuda

Manaus - Moradores da rua 24, do conjunto Buritis, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, seguem preocupados por conta de uma enorme cratera, que ameaça desabar casas e comércios.

A cratera surgiu após parte de uma tubulação romper durante a forte chuva no último domingo (10). A equipe de reportagem do Portal EM TEMPO esteve no local e conversou com o comerciante Pierre Pitho, de 36 anos. Ela reclama da falta de solução por parte das autoridades responsáveis.

"A equipe disse que não poderia fazer nada pois estavam sem material, máquinas ou cimento. Já fazem duas semanas e não apareceu mais ninguém", relatou o comerciante.

O buraco se formou debaixo do mercado de Pierre e de uma residência ao lado. Os moradores tiveram que deixar as casas, por medo do desabamento, que pode acontecer a qualquer momento.



"Não tem como trabalhar e nem morar. As nossas coisas ficaram presas dentro das casas. Ficou muito complicado mesmo", afirma o comerciante.

A equipe de reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e aguarda um possionamento sobre a situação dos moradores.

