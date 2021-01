Ipaam inicia ação sobre saúde mental para os servidores

O responsável pelas palestras é o psicanalista e especialista em Inteligência Emocional e Comportamento Humano | Foto: Divulgação

Manaus - “Combatendo a ansiedade e o caos emocional na pandemia” é o tema da primeira palestra online a ser realizada pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), a partir desta quinta-feira (21), como parte das ações voltadas à saúde mental dos servidores do órgão. E janeiro é o mês escolhido para iniciar a ação, em alusão ao ‘Janeiro Branco’, campanha que convida as pessoas a valorizarem mais a saúde mental.

O responsável pelas palestras é o psicanalista e especialista em Inteligência Emocional e Comportamento Humano, Igor Queiroz. De acordo com Igor, o foco principal das palestras é aliviar dores emocionais vividas neste período de pandemia, por meio do ensino de técnicas naturais de combate e prevenção da ansiedade e depressão.

“Adquirir conhecimento sobre suas próprias emoções e, com isso, saber lidar com elas, poderá proporcionar uma qualidade de vida melhor que influenciará diretamente nas questões profissionais”, afirma Igor Queiroz.Para o diretor-presidente do Ipaam, Juliano Valente, a iniciativa visa oferecer aos servidores do órgão todo o acolhimento possível. “A necessidade de cuidar da saúde mental se tornou ainda mais importante durante esse período de pandemia, no qual estamos emocionalmente abalados, por isso adotamos a campanha do Janeiro Branco” destacou Valente.

