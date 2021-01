Fametro doa EPI's para profissionais da saúde de Manaus

Manaus - O Centro Universitário Fametro doou equipamentos de proteção individual (EPI’s) aos profissionais de saúde que atuam no combate ao coronavírus em Manaus. A entrega foi feita pela vice-reitora da instituição, Cinara Cardoso à gerente de logística da Central de Medicamento do Amazonas (Cema), Ingrid Simas. No município de Manacapuru (a 98,8 quilômetros de Manaus), desde a última semana a Fametro tem feito a distribuição de lanches para os funcionários do Hospital Geral Lázaro Reis.

Entre os equipamentos entregues aos profissionais de saúde estão 100 pacotes de luvas cirúrgica e de procedimento, 1.500 toucas descartáveis, 2.500 unidades de máscaras e 75 aventais manga longa. São itens essenciais para a segurança dos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam nas unidades de saúde da capital amazonense.

A vice-reitora da Fametro, Cinara Cardoso, ressalta que a instituição não poderia deixar de mobilizar esforços para ajudar a população que, neste momento, sofre com o aumento no número de casos da doença e com a crise de abastecimento de oxigênio. “Estamos também verificando a melhor forma de trazer oxigênio e ajudar o estado em mais essa frente de trabalho”, disse.

Ela lembra que no ano passado, durante a primeira onda de casos de covid-19 a Fametro atuou fortemente fazendo doações de equipamentos de proteção individual para hospitais de Manaus e do interior do estado.

Outra ação que está sendo organizada pela instituição é direcionada a pacientes com Covid-19 e seus familiares, com suporte a ser dado através dos profissionais egressos do curso de Psicologia. O coordenador do curso, Diego Rafael Cavalcante, explica que tudo está sendo organizado em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Em breve, novas informações serão divulgadas com relação a esse atendimento.

*Com informações da assessoria