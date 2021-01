Prefeitura cria comissão para catalogar obras inacabadas

Manaus (AM) - Por determinação do prefeito de Manaus, David Almeida, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), criou nesta quarta-feira (20), uma Comissão Especial de Acompanhamento de Obras Inacabadas, para fazer um levantamento de todas as frentes de obras paralisadas e deixadas pela gestão anterior.

O anúncio foi feito pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, durante o início de uma revitalização na pista do Terminal 3, na Cidade Nova, zona Norte, que segundo ele, é uma das obras que foram entregues incompletas pela antiga administração.

Segundo Rotta, por toda a capital existem obras a serem terminadas e que geram prejuízo para a população, como por exemplo os terminais de ônibus 4 e 5, creches, além de obras viárias no Distrito Industrial, paradas desde o ano passado, e o viaduto do Manoa, fechado desde o dia 1º de janeiro, para receber intervenções de segurança.

“O momento é de trabalhar, arregaçar as mangas, pois para a população não interessa se o prefeito é A ou B, o que ela quer é soluções e ações para que a administração possa entregar obras que possam melhorar a qualidade de vida de todos da cidade de Manaus. A determinação do prefeito David é que a gente não meça esforços e resolva os problemas, mesmo sabendo que foram deixados pela administração passada”, afirmou o vice-prefeito.

Terminal 3

A Seminf iniciou nesta quarta-feira uma obra de recuperação da via do Terminal 3, um dos principais da cidade. Desde as primeiras horas do dia, os servidores da secretaria atuam, mesmo com a chuva, na avaliação do dano causado na pista, que teve o afundamento de sua base de concreto identificada.

“Nossas equipes estão realizando a limpeza e drenagem da água no local para podermos verificar a fundo o real tamanho do problema para iniciarmos a recuperação de toda essa faixa, o que deve acontecer já na noite desta quarta-feira”, explicou Rotta, que afirmou que as empresas responsáveis pela reforma do terminal, serão cobradas para que a revitalização seja feita o mais breve possível.

*Com informações da assessoria