Amazonas receberá doação de 300 mil m³ de oxigênio líquido de empresa

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM) receberá a doação de mais 300 mil m³ de oxigênio líquido, da empresa maranhense Aço Verde do Brasil (AVB), produtora de aços longos, situada no município de Açailândia. São 15 carretas para transportar o insumo para Manaus, das quais oito já estão na estrada. Segundo informações repassadas pela empresa, a previsão de chegada dos primeiros carregamentos é no próximo domingo (24).

O produto, que equivale a 28 mil cilindros de O2, será utilizado no abastecimento de unidades de saúde da rede pública estadual, que tem sofrido com a pressão ocasionada pelo aumento nas hospitalizações de pacientes acometidos pela Covid-19.

O transporte está sendo realizado pela produtora de gases medicinais, White Martins, que cedeu veículos e isotanques no apoio logístico. Cada carreta tem capacidade para 20 mil m³.

As carretas seguirão para Belém, no Pará, onde o produto será transferido para isotanques e acomodado em contêineres, os quais seguirão de balsa até Manaus, no Amazonas, que não tem ligação via terrestre o estado do Pará.

A doação é uma iniciativa da própria empresa, que integra o grupo Ferroeste, por meio de seu presidente, Ricardo Carvalho. A empresa dispõe de uma fábrica de O2, de suporte à sua atividade produtiva. O oxigênio destinado ao Amazonas vem em um momento em que o estado enfrenta escassez do produto.

Além da AVB, o Governo do Amazonas tem recebido inúmeras doações oriundas de mobilizações de artistas, sociedade civil organizada e governos de outros estados e até da Venezuela, país que faz fronteira com o Brasil.

*Com informações da assessoria