Grande Loja Maçônica do AM reúne doações para internados e hospitais

Manaus - Em meio a crise de saúde causada pela pandemia de Covid-19, a Grande Loja Maçônica do Amazonas (Glomam) anunciou, nesta quarta (20), que irá organizar uma série de doações para pacientes e profissionais de hospitais, em Manaus. A organização aceita qualquer donativo, sejam equipamentos hospitalares, itens de cesta básica ou contribuição em dinheiro.

Em anúncio nas redes sociais, o Sereníssimo Grão-Mestre Marcelo Barbosa Peixoto, caracterizou a ação como uma forma de ajudar o Amazonas.

“Iremos ajudar as famílias que estão na frente dos hospitais e a sociedade amazonense que está necessitando. Juntos podemos somar forças e fazer a diferença! ”, comentou ele.

As doações podem ser levadas ao Condomínio Delta, na Avenida Mário Ypiranga (antiga Rua Recife), n.º 1686. Caso queira entregar donativos ou pedir ajuda, a Glomam disponibiliza os seguintes contatos: (71) 9318-5000 (Alexandre Rolins); e (92) 98187-9199 (Hiram).

"Estamos pedindo a relações dos hospitais, UBS e entidades com necessidade de insumos, e baseado nisso, estamos fazendo a entrega. Entramos em contato com a unidade doamos as arrecadações", explica João Bosco, secretário de Cultura e Esporte da Glomam.

Para o maçom, a ação representa a participação dos irmãos em mais um momento difícil da sociedade.

" A maçonaria tem um histórico de sempre participar dos momentos cívicos mais significantes da história do Brasil, como na Independência do Brasil, abolição dos escravos e muitas outras benfeitorias. Portanto, não poderíamos ficar de fora desse momento em que estamos passando no Amazonas", comenta Bosco.

