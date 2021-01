Estado afirma que segue enviando cilindros de oxigênio para o interior

As 32 cidades que solicitaram abastecimento, nesta semana, receberam o insumo, totalizando 779 cilindros | Foto: Divulgação/Secom

Amazonas - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) segue enviando cilindros de oxigênio para os municípios atuarem no tratamento de pacientes com Covid-19. Só nesta quarta-feira (20), 169 cilindros foram enviados para 21 municípios. As 32 cidades que solicitaram abastecimento, nesta semana, receberam o insumo, totalizando 779 cilindros. O material é oriundo de aquisições do governo estadual e de doações.

Anori recebeu dois cilindros de oxigênio, assim como Anamã e Caapiranga; Beruri recebeu sete; Codajás, cinco; Rio Preto da Eva, 14; Presidente Figueiredo, 20; Santa Isabel do Rio Negro, 13. As cidades de Autazes, Careiro Castanho, Manaquiri, Urucará e Nova Olinda do Norte receberam, cada, dez cilindros com oxigênio.

Careiro da Várzea recebeu quatro cilindros; Iranduba, 12; Tonantins, um; Carauari, 17; Juruá, cinco, e Japurá, três. Os municípios de Itapiranga e Silves receberam seis cilindros, cada.

De segunda-feira (18) até esta quarta-feira, 779 cilindros de oxigênio foram enviados para o interior do Amazonas, via terrestre, fluvial e aérea. Além dos materiais enviados, os municípios também fazem retiradas de cilindros abastecidos. No início desta semana, por exemplo, mais de 30 municípios retiraram cerca de 950 cilindros de oxigênio na Gerência de Patrimônio da SES-AM, na sede da Central de Medicamentos, e na empresa White Martins.

Alguns municípios estão reabastecendo em Porto Velho, devido à proximidade, ou estão em situação estável. Há ainda o caso de Maués, que conta com usina própria para a produção do gás.

Municípios atendidos com cilindros de oxigênio em 20 de janeiro:

Anori - 2



Anamã - 2

Beruri - 7

Caapiranga - 2

Codajás - 5

Rio Preto da Eva - 14

Presidente Figueiredo - 20

Santa Isabel do Rio Negro -13

Autazes - 10

Careiro Castanho - 10

Careiro Várzea - 4

Iranduba - 12

Manaquiri - 10

Nova Olinda do Norte - 10

Itapiranga - 6

Silves - 6

Tonantins - 1

Urucará - 10

Carauari - 17

Juruá - 5

Japurá - 3

*Com informações da assessoria