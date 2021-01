Manaus recebe 100 mil³ de oxigênio transportados pela BR-319

A falta de oxigênio medicinal no Amazonas provocou a morte de vários pacientes pela Covid-19 na capital e no interior. Por conta disso, uma ação emergencial com quatro caminhões saíram de Porto Velho com destino a Manaus, nesta quarta-feira (20), para levar uma carga de 100 mil m³ de oxigênio. A viagem de 838 quilômetros até a capital amazonense será pela BR-319, considerada uma das piores do país, por causa de atoleiros "gigantes" no período chuvoso.

Ação emergencial foi elaborada pelo Ministério da Saúde em parceria com Air liquide, empresa que doou o oxigênio, além do Ministério da Infraestrutura e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Os caminhões devem chegar nesta quinta-feira (21).

Seis viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fazem a escolta do comboio, o oxigênio enviado pelo governo federal está sendo transportado até Manaus para ajudar no controle do novo surto da Covid-19.

Solução

A logística para levar 100 mil m³ de oxigênio de Porto Velho a Manaus pela BR-319 foi a única forma encontrada para economizar em cerca de 75% o tempo de viagem, pois caso os caminhões fossem de balsa pelo rio Madeira, a viagem iria durar seis dias.

O comboio do oxigênio vai ter o apoio de duas retroescavadeiras do DNIT. As máquinas ajudarão em um eventual atoleiro que os caminhões possam 'cair' de Humaitá (AM) para frente.

Um dos defensores da BR-319, Guilherme Bastos, afirma que nesta época do ano, inverno Amazônico, há muitas dificuldades a serem enfrentadas na estrada.

"Há muito barro e lama. Se isso acontecer, as máquinas ajudarão, até mesmo a aplainar o caminho e a BR-319 se torna, em partes, trafegável", conta.

Via 'trafegável'

Durante a viagem do comboio por terra, a partir da cidade de Humaitá, a função do DNIT é manter a via trafegável | Foto:

Durante a viagem do comboio por terra, a partir da cidade de Humaitá, a função do DNIT é manter a via trafegável (para que o oxigênio chegue o mais rápido possível em Manaus).



A fama da BR-319

A única rodovia que liga Porto Velho a Manaus, a BR-319, é conhecida pelas péssimas condições. Em uma matéria do EM TEMPO, o doutor em Engenharia de Transportes e professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Augusto Barreto Rocha, afirmou que a crise da falta de oxigênio em cilindro que atingiu o Amazonas nesta semana poderia ter sido amenizada caso a BR-319 estivesse pronta para uso

"Com toda a certeza a estrada poderia ter sido utilizada para transportar oxigênio para distâncias mais curtas, seja entre municípios do Amazonas ou de Rondônia para Manaus. A BR-319 teria ajudado a trazer oxigênio", diz Rocha.

Boa parte da rodovia não tem asfalto e, durante o período de chuva na Amazônia, a estrada fica com vários atoleiros. Já no período de estiagem, os motoristas reclamam de outros problemas: buracos e poeira.

Em 2020, o governo federal chegou a anunciar a publicação de um edital para pavimentação da rodovia. Em outubro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, assinou a ordem de serviço para a manutenção de três segmentos da BR-319 (Manaus-Porto Velho).

Os principais serviços a serem executados pelo Ministério são: recomposição do revestimento primário da pista, com adição de cimento, areia e brita; recomposição mecanizada de aterro para elevação do corpo estradal (nos segmentos críticos); e colocação de pedra rachão nos segmentos críticos para evitar pontos de atoleiros durante o período chuvoso.

Leia Mais

"BR-319 teria ajudado a trazer oxigênio", diz doutor em Transportes

*Com informações do G1 RO