Dupla é presa com drogas e munições no Jorge Teixeira

Manaus- Anderley F. D. R, de 25 anos, e Doriel R, de 23 anos, foram presos no final da tarde desta quarta-feira (20), por volta das 17h, na rua Mangarataia, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Eles estavam com drogas e munições.



De acordo com a equipe da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ação iniciou após denúncia anônima informando que homens suspeitos estavam vendendo drogas na área.

No momento em que os policiais chegaram, homens saíram correndo por um escadão e dois deles foram alcançados.

Com Doriel foram encontradas cinco munições de calibre 38. Já com Anderley haviam 23 trouxinhas de drogas e uma porção média de entorpecentes.

Um terceiro suspeito fugiu com uma arma de fogo.

O caso foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria