Vacinação contra Covid-19 é suspensa em Manaus para novo planejamento

A orientação é de que a prioridade deva ser dada aos profissionais das unidades de referência | Foto: Divulgação

Manaus - Em reunião virtual das Secretarias de Saúde do Estado (SES-AM) e Municipal (Semsa-Manaus), nesta quarta-feira (20), com os órgãos de controle, ficou decidida a suspensão temporária da campanha de vacinação contra a Covid-19 para os profissionais de saúde da capital. A exceção é para os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), única categoria que vai receber a vacina nesta quinta-feira (21).

A suspensão, que vai durar um dia, é para uma reformulação da campanha nas unidades de saúde, levando em consideração a quantidade insuficiente de doses de vacina disponibilizadas nessa primeira fase pelo Ministério da Saúde, que corresponde a 34% dos profissionais da área de Saúde no Estado.

Segundo a Prefeitura, a medida foi tomada para que o governo do Estado apresente um plano reorganizado de distribuição das doses nas unidades da rede estadual, com os critérios de definição de prioridades, baseados na exposição ao risco, comorbidades e faixa etária.

Nesta quinta-feira, esses critérios serão discutidos, e vão definir quais são os profissionais que terão prioridade para receber essas primeiras doses e quais as unidades de saúde prioritárias.

A decisão sairá do Comitê de Resposta Rápida de Enfrentamento da Covid-19, integrado pelos três níveis de gestão – federal, estadual e municipal.

E, após isso, as unidades de saúde deverão enviar a lista nominal dos profissionais, com o setor em que cada um trabalha, para a Semsa reprogramar a vacinação nas unidades.

Os participantes da reunião chegaram ao consenso que, neste primeiro momento, deve ser priorizado aquele profissional que está mais exposto ao novo Coronavírus e que nessa exposição corre mais risco de morte.

A orientação é de que a prioridade deva ser dada aos profissionais das unidades de referência, de média e alta complexidade, que tenham contato direto com pacientes com Covid-19, levando em conta fatores como comorbidade e a idade.

Suspensão

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, a suspensão deve ser mantida por menos de 24 horas, uma vez que o prazo para que o governo divulgue a proposta de reordenamento da imunização com a lista dos trabalhadores a serem vacinados, por unidade, se encerra às 13h desta quinta-feira.

A recomendação para pausar a campanha de vacinação dos profissionais de saúde foi feita em reunião entre representantes do Ministério Público do Estado (MPE-AM), Ministério Público do Trabalho (MPT-AM), Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) e Defensoria Pública da União (DPU-AM), Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) e Ministério Público de Contas (MPC-AM) com as secretarias de Saúde do município (Semsa) e do Estado (SES-AM), na noite desta quarta-feira.

"A Prefeitura de Manaus é a responsável pela execução da campanha de vacinação e, conforme as orientações do prefeito David Almeida, organizou 200 profissionais que compõem 50 equipes de vacinação. No entanto, a definição dos locais e quais profissionais da saúde a serem vacinados em cada unidade da rede estadual é responsabilidade do governo do Estado", explica Shádia.

Distribuição

Nos primeiros dois dias de vacinação na capital, 1.140 profissionais de saúde, que atuam na linha de frente no atendimento de casos suspeitos e confirmados de Covid-19, receberam a primeira dose da CoronaVac. Eles integram o grupo prioritário da primeira fase da campanha de imunização contra a doença, conforme definido pelo Ministério da Saúde.

Em razão da quantidade de vacina disponível ser suficiente apenas para 34% dos 56 mil profissionais de saúde, governo e prefeitura deveriam direcionar as doses, estabelecendo preferências dentro do grupo prioritário.

“Como a prefeitura trabalha essencialmente com atenção básica, definimos que as unidades contempladas com a vacina, pelo critério de risco, seriam as de atendimento exclusivo a casos suspeitos de Covid-19 e outras síndromes gripais, determinando a vacinação de todos os trabalhadores que têm contato direto com o paciente e deixando de fora os que realizam apenas serviços administrativos, sem contato com os usuários”, ressalta Shádia.

Recomendação

Ainda assim, a Semsa, também em atendimento às recomendações feitas pelos órgãos de controle, firmou o compromisso de apresentar um novo cronograma, para concluir a vacinação nas suas unidades, para as quais foram destinadas, até o momento, 3.287 doses.

Para o Estado, a quantidade final de doses só será definida a partir da apresentação reorganizada das planilhas de necessidades e prioridades baseadas em critérios. Até agora, de acordo com a Divisão de Imunizações da Semsa, haviam sido direcionadas para unidades estaduais 6.984 doses.

A Prefeitura recebeu, para esta primeira etapa da campanha, um total de 40.072 doses de vacina.

*Com informações da assessoria