Transferência de pacientes no AM é desafio para profissionais de saúde

Depois de sete pacientes transferidos, sendo quatro apenas hoje, a diretora do SPA José Lins, Liege Ribeiro, revela que cada mobilização na unidade é um sentimento coletivo de dever cumprido | Foto: Arthur Castro/Secom

Manaus - O trabalho de transferência de pacientes do Amazonas para outros estados se transformou, para os profissionais de saúde, em um desafio diário. Desde a triagem das pessoas aptas a receberem atendimento até o embarque, há a atuação dos profissionais do Estado. Na tarde desta quarta-feira (20), mais 16 pessoas internadas em hospitais de Manaus foram transferidas para o Rio Grande do Norte.

Desde a última sexta-feira (15), médicos e enfermeiros montaram uma força-tarefa nas unidades para mapear e preparar os pacientes que receberão o atendimento contra a Covid-19 em outro Estado. A meta é levar 235 pacientes e, até a tarde de hoje, 147 pessoas haviam sido transportadas para o Acre, Distrito Federal, Maranhão, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pará e Goiás.

No Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Policlínica Doutor José Lins, zona centro-oeste, a organização para a saída dos pacientes começou assim que a equipe médica identificou quais deles apresentam condições clínicas para a viagem, obedecendo aos protocolos de segurança.

Depois disso, é preciso entrar em contato com a família e apresentar a proposta. É o que explica a gerente de enfermagem do SPA José Lins, Patrícia Defaveri, profissional que tem atuado na linha de frente de atendimento de pacientes com Covid-19. “Às vezes os familiares ficam um pouco apreensivos pelo fato de não irem junto, mas a Secretaria de Saúde está dando esse apoio para manter a família informada sobre o quadro do paciente e do andamento. Estão fazendo videochamadas para esses parentes, para eles possam ver que o paciente está em outro Estado, mas está bem acomodado. Existem alguns relatos dos pacientes que foram, que já estão bem e estabilizados, graças a Deus, se recuperando”, destacou Patrícia.

Como diretora do SPA, Liege acompanha de perto o tratamento dado aos pacientes e diz que, para ela, a mudança representa um “recomeço”. “É um sentimento de esperança, de emoção, vendo as pessoas partirem para uma vida melhor, para recuperar sua vida”, destacou.



Embarque

Cada paciente é levado em ambulâncias escoltadas até o Aeroporto Ponta Pelada, na Base Aérea de Manaus. Lá, eles são aguardados por equipes do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e Força Aérea Brasileira (FAB).

A especialista em Urgência e Emergência da SES-AM, Neylane Macedo, tem o papel de receber os pacientes no aeroporto antes da ida até outros Estados. Ela integra o grupo de trabalho que faz a última checagem dos acometidos pela Covid-19. Emocionada, ela conta que cada embarque causa uma emoção diferenciada em todos os profissionais envolvidos na retaguarda.

“Como profissional, já tive experiência de estar em várias frentes de trabalho, mas esse momento acho que o maior sentimento é de gratidão em saber que essas pessoas têm uma chance diferenciada, que Deus proporcionou esse momento para elas e a gente também. Nós ganhamos também estando aqui nesse momento, ganha todo mundo”, disse ela.

Gratidão

A professora Elizabeth Melo acompanhou o irmão sendo acomodado na ambulância que saía para o Aeroporto Ponta Pelada. Até surgir a possibilidade de transferência para o Rio Grande do Norte, Elizabeth conta ter sentido uma preocupação, no entanto, ressaltou a importância dos profissionais de saúde em garantir a segurança.

“São profissionais excepcionais. Enfermeiros, médicos, direção. Eles dão esse suporte até para a família e é muito bom, a gente precisa realmente. Eles tratam muito bem nossos pacientes e estão se doando muito aqui. A mesma reciprocidade eu espero que aconteça em Natal e tenho certeza que vai acontecer quando eles receberem nossos pacientes lá”, comentou a professora.

Transferências – Na tarde desta quarta-feira (20/01), mais 16 pacientes foram transferidos de Manaus para o Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal (RN). O voo decolou por volta das 14h, em um avião da FAB. Os pacientes estavam internados nos SPAs São Raimundo, Joventina Dias, José Lins, Zona Sul e no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Até o momento, 147 pacientes do Amazonas saíram do Estado para receber tratamento em outras capitais.

*Com informações da assessoria

