Ação Social "SOS Manaus" já ajudou mais de 15 famílias carentes

Manaus - Na última quinta feira (14), três irmãos (Luan Neves, Leticia Neves e Leandra Lira) querendo ajudar a situação na rede de saúde do amazonas, mobilizaram suas redes sociais para arrecadar R$200 para a confecção de lanches ao SPA do São Raimundo, localizado na Zona Oeste de Manaus. Ocorreu que em 12h de campanha o Grupo arrecadou R$2.300 com isso os amigos desses três jovens se voluntariaram em prol da causa, dessa forma nasceu o Grupo de Voluntário da Ação Social SOS MANAUS.

Os voluntários já distribuíram 1916 garrafas com água entre as unidades de saúde SPA São Raimundo, Hospital João Lúcio, Instituto da Criança – ICAM, Maternidade Ana Braga, Maternidade Chapot Prévost, Hospital Geral Dr. Geraldo da Rocha, Hospital 28 de agosto, o Grupo também realizou atividades de apoio alimentícios às unidades de saúde SPA São Raimundo, Hospital 28 de Agosto, Instituto da Mulher Dona Lindu, Maternidade Chapot Prévost e Hospital Geral Dr. Geraldo da Rocha

O Grupo essa semana vem se mobilizando para arrecadar recursos financeiros ou doação de produtos hospitalares como: máscara N95, máscaras descartáveis, luvas cirúrgicas M ou G – caixa, aventais descartáveis - gramatura V, termômetros, oxímetros, pacotes de fralda geriátrica e infantil, aparelho de pressão, aparelho de glicose, tocas, copos descartáveis, pilhas palito, álcool 70, água mineral, pomada de assadura, leite, lenço umedecido

As atividades realizadas pelo Grupo são independentes e voluntárias, porém sob orientação da pela Secretaria de Estado de Saúde - SES, Unidade Gestora de Projetos Especiais - UGPE e Fundo de Promoção Social do Amazonas - FPS.

Para mais informações entre em contato com Luan Neves por meio do telefone (92) 9.8473-1164 ou instagram @sosajudamaismanaus.

