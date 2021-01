Adaf prorroga prazo para posse de aprovados em concurso

Os 73 convocados são os últimos do concurso público da Adaf, o qual ofertou 208 vagas | Foto: Divulgação

A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) prorrogou, até o dia 31 de janeiro, o prazo para posse de 73 aprovados no concurso público, realizado pela instituição em 2018. Os aprovados foram convocados em 3 de dezembro de 2020. A medida foi necessária em face das restrições ao atendimento presencial nos órgãos públicos estaduais por conta da pandemia.

Os 73 convocados são os últimos do concurso público da Adaf, o qual ofertou 208 vagas e teve o resultado homologado no dia 29 de maio de 2019. A primeira chamada de aprovados ocorreu em março de 2020, mas os procedimentos para posse foram suspensos em decorrência da pandemia de Covid-19, sendo retomados em julho.

Entre os convocados estão assistentes técnicos, técnicos de fiscalização agropecuária, fiscais agropecuários, engenheiros florestais, motoristas, motoristas fluviais, administrador, contador, economista, estatístico, engenheiros agrônomos e médicos veterinários. Dos nomeados, 66 são para vagas de ampla concorrência e sete são pessoas com deficiência (PCDs).

*Com informações da assessoria