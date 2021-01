Abrigo Moacyr Alves arrecada fraldas geriátricas e farináceos

A instituição sem fins lucrativos exerce um papel de fundamental importância na sociedade | Foto: Divulgação

Manaus - Com o objetivo de minimizar os danos causados pela Covid-19, o Abrigo Moacyr Alves que assiste, atualmente, 66 crianças e adolescentes com deficiência, está realizando uma Campanha Solidária para arrecadação de fraldas geriátricas e farináceos.

Com a suspensão de visitas em virtude do aumento de casos da Covid-19 em Manaus e as orientações de isolamento social e a proibição de aglomerações neste período, houve uma redução das doações na instituição.

Doações

As doações físicas podem ser entregues na sede do Abrigo Moacyr Alves localizado na Rua Profª Léa Alencar, 1014, Alvorada I (em frente da Maternidade do Alvorada) ou podem ser coletados nos locais indicados pelos doadores. As doações em espécie também podem ser feitas pela conta Bradesco – CNPJ 22.812.325 0001-01, agência: 3734/CC 4780-5.

Mais informações: 98415-7494/98415-7882.

Sobre o Abrigo Moacyr Alves

Acolher, cuidar e dar apoio a crianças e adolescentes com deficiências físicas e intelectuais, tem sido a principal meta do Abrigo Moacyr Alves localizado no bairro do Alvorada, Centro-Oeste de Manaus.

O Abrigo Moacyr Alves faz parte do Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino (NASTA) desde 1996. Seu principal mantenedor é o Governo do Estado do Amazonas por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa Deficiente – SEPED, contando, ainda, com parcerias e colaboração de pessoas físicas, empresas da iniciativa privada e outras instituições da administração pública.

