Passageira de app fica ferida após colisão entre carros em Manaus

Manaus - Uma passageira de aplicativo, que não teve a identidade divulgada, ficou ferida após um acidente, na manhã desta sexta-feira (22), no cruzamento das ruas Brasil e Senador Cunha Melo, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

A vítima estava sendo conduzida em carro, modelo Fiat Uno, que colidiu contra um outro veículo, modelo Gol. Ambos os automóveis eram utilizados para fazer corridas por aplicativos e cada um transportava uma passageira.

Conforme testemunhas, o motorista do Fiat Uno não teria respeitado a sinalização, atravessou a rua Senador Cunha Melo sem parar e acabou colidindo contra o Gol que trafegava na rua Brasil.

Apesar da batida ter ocorrido na parte frontal dos carros, nenhum dos motoristas ficou ferido. Já as duas passageiras desceram dos veículos se queixando de dores.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a passageira do Fiat Uno para uma unidade de saúde da capital. A mulher apresentava lesões leves no corpo e suspeita de fratura em um dos braços. Não há atualização sobre o quadro clínico da vítima.

A cliente do carro Gol recebeu apoio e foi levada pelos familiares que compareceram no local do acidente. Policiais da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e orientou os dois condutores.

