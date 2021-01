Profissionais de saúde voltam a ser vacinados no Amazonas

| Foto: Divulgação

Manaus - A procuradora de Justiça Silvana Nobre Cabral, coordenadora do Grupo de Trabalho Covid-19 do Ministério Público do Estado do Amazonas, confirmou que a vacinação dos profissionais de saúde de Manaus voltou a ser feita nesta sexta-feira (22).

A campanha foi suspensa na quarta-feira (20), depois de denúncias de que pessoas que não eram do grupo prioritário haviam recebido a vacina.

Apurações

A procuradora disse também que a apuração das mortes ocorridas por falta de oxigênio nas unidades de saúde continua sendo feita pelo MP, e que a participação da população com denúncias de qualquer natureza é essencial nesse trabalho inicial.

Distanciamento Social

Cabral finalizou dizendo que, apesar dos problemas de gestão em todas as esferas, nenhum sistema público vai dar conta de atender os casos de covid-19, enquanto a população não fizer a sua parte em manter o distanciamento social.

