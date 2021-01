China doará cilindros e oxigênio para combate à Covid-19 no Amazonas

A china também vai doar uma grande quantidade de insumos sanitários | Foto: Michael Dantas / AFP

A Embaixada da China do Brasil anunciou nesta sexta-feira (22), que empresas e associações chinesas irão doar 1700 cilindros e 1900 quilos de oxigênio para auxiliar no combate à Covid-19 no Amazonas. O país é mais um envolvido na "corrente do bem" que já mobilizou empresas brasileiras e artistas durante a crise de falta de oxigênio em Manaus.

A china também vai doar uma grande quantidade de insumos sanitários. O anúncio foi divulgado na rede social Twitter e trouxe esperanças aos amazonenses que responderam a publicação e agradeceram a doação.

"Agradecemos a ajuda e contamos com o envio dos insumos para fabricação das vacinas", escreveu uma internauta.

Outras doações

O Amazonas receberá a doação de mais 300 mil m³ de oxigênio líquido, da empresa maranhense Aço Verde do Brasil (AVB). São 15 carretas para transportar o insumo para Manaus, das quais oito já estão na estrada. Segundo informações repassadas pela empresa, a previsão de chegada dos primeiros carregamentos é no próximo domingo (24). A informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação do Amazonas (Secom).

O humorista Whindersson Nunes mobilizou diversos artistas para doação de oxigênio e insumos ao Amazonas. "Mobilizando três aviões para levar equipamentos hospitalares e 50 aparelhos BIPAP (ventilador pulmonar), já que não podemos transportar cilindros. Indo primeiro aos hospitais pequenos. Vai dar certo. Vamos em busca das possibilidades!", ele escreveu no Twitter na semana passada.

Whindersson mostrou equipamentos que estavam sendo doados. "60 concentradores de oxigênio pros hospitais do interior, 10 diretamente para o Instituto da Saúde da Criança no Amazonas", ele escreveu.

Outro que também entrou na "corrente do bem", foi o cantor Gusttavo Lima . No último sábado (16), ele publicou, em um rede social, uma foto dos vários cilindros de oxigênio que doou para Manaus sendo embarcados em um avião Boeing. A capital amazonense vive um colapso no sistema de saúde com escassez de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de oxigênio.

"Carga feita... Um Boeing lotado de oxigênio com destino a Manaus!!!", postou o cantor no Instagram.

