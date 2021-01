Embaixada da China confirma doação de cilindros e oxigênio para Manaus

A Embaixada da China no Brasil anunciou nesta sexta-feira, 22, em sua conta oficial no Twitter, que empresas e associações do país asiático doaram ou estão em processo de doação de 1.700 cilindros de oxigênio, outros 1.900 quilos de oxigênio e grande quantidade de insumos sanitários ao Amazonas.

O Estado enfrenta um colapso no sistema hospitalar e a elevação das mortes em meio à pandemia de covid-19, até por falta de oxigênio medicinal.

A Embaixada da China afirmou que as empresas e associações estão sensibilizadas com a situação no Amazonas. De acordo com a representação diplomática, a bandeira da China está ao lado da do Brasil para “vencer essa luta”.

por taboolaLinks promovidosVocê pode gostarBolsonaro cobra Ernesto Araújo e avalia 'saída honrosa' do ministro, diz jornal2021 começou com tudo: Feche agora o seu curso e pague R$ 16 na primeira parcela.MedcelItamaraty admite impasse diplomático com Índia e China para receber insumos de vacinaMorre diretora da Vigilância Sanitária do Amazonas, de Covid-19Médico Brasileiro: “Fazer isso todas as manhãs pode recuperar a pele flácida (sem cremes)”Dr. Rafael Freitas

Sensibilizados com a situação no estado do Amazonas, empresas e associações chinesas doaram ou estão doando 1700 cilindros+1900 quilos de oxigênio e grande quantidade de insumos sanitários ao estado de Amazonas no combate à pandemia. está ao lado do para vencer essa luta.

Doação da Venezuela



Na terça-feira (19), Manaus recebeu cinco caminhões vindos da Venezuela com cerca de 107 mil m³ de oxigênio doados pelo governo de Nicolás Maduro.

*Com informações da Isto É