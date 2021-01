Manaus registra lotação em supermercados após recomendação de Lockdown

Manaus (AM) - Após o anúncio de que pode ocorrer um 'lockdown' nos próximos dias no Amazonas, moradores lotaram vários supermercados neste sábado (23) na capital amazonense. Muitos manauaras estão garantindo estoque de alimentos, apesar de não haver qualquer previsão de fechamentos dos serviços essenciais, como os que vendem remédios e comida.

A correria pelas compras ocorreu após a recomendação da Procuradoria Geral da República(PGR) , nesta sexta-feira (22), sobre um ‘isolamento mais severo’ ao governador do Amazonas Wilson Lima (PSC) como medida para combater e diminuir os casos do novo coronavírus.

O governador, avisou por meio da imprensa, que vai anunciar as medidas preventivas por meio de live, neste LINK , às 12h30.

A reportagem do EM TEMPO recebeu fotos de leitores e percorreu alguns supermercados da capital amazonense e presenciou grandes aglomerações, um fato que vai contra o imposto pelo Ministério da Saúde (MS).

Muitos moradores estão com medo do que pode ocorrer nos próximos dias | Foto: Divulgação

Muitos moradores estão com medo do que pode ocorrer nos próximos dias. Este é o caso da autônoma Jacira Silva. Ela foi hoje às 08h para um supermercado localizado na Cidade Nova, mas só conseguiu sair de lá às 10h. "Muita gente no supermercado. As pessoas estão no mesmo desespero que eu. Se fecharem tudo e eu não conseguir comprar alimentos".

Outra pessoa que teme pelos próximos dias em Manaus é a professora Maria Gomes. "Eu acredito sim que o lockdown é uma das medidas mais seguras que o governo e a prefeitura devem tomar. São muitas mortes. Eu mesmo já perdi um familiar".

De imediato, o governo do Amazonas divulgou hoje (23) nas redes sociais que não fechará os supermercados e que o áudio que circula nas redes sociais é fake | Foto: Arquivo Pessoal

De imediato, o governo do Amazonas divulgou hoje (23) nas redes sociais que não fechará os supermercados e que o áudio que circula nas redes sociais é fake.



A recomendação

Segundo informou o MPF (Ministério Público Federal), o descumprimento pode gerar penalidades ao poder executivo estadual. Ainda segundo o MPF, o governador Wilson Lima tem até às 18h deste sábado, 23, para se manifestar.

AM registra 3.975 novos casos de Covid

O Amazonas registrou 3.975 novos casos de Covid-19, nesta sexta-feira (22), e chegou a 245.157 infectados desde o começo da pandemia. O número de mortes subiu para 6.889, com mais 132 óbitos confirmados (83 ocorridos nas últimas 24 horas).

Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). A diretora-presidente do órgão, Rosemary Pinto, morreu nesta sexta, aos 61 anos, por complicações da doença.

O Amazonas passou a transferir doentes para outras cidades por conta da falta de oxigênio em unidades do estado. O colapso aconteceu após recorde de novas internações por Covid-19.

Leia Mais

PGR quer isolamento mais severo no Amazonas



Manaus registra lotação em supermercados após pedido de Lockdown