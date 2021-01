Reinfecções podem estar associadas ao aumento de internações no AM

Manaus (AM) - O Secretário de Saúde do Estado, Marcellus Campêlo, anunciou na coletiva virtual deste sábado (23) que os casos de reinfecção de Covid-19 no Amazonas revelam ser muito maiores do que os registrados oficialmente.

“Há grande possibilidade da reinfecção ser muito maior do que nós temos visto como casos confirmados hoje, o que pode explicar o súbito e exponencial aumento de casos na última semana de dezembro e na primeira semana de janeiro”, afirmou o secretário. Hoje, e oficialmente estão contabilizados dois casos de reinfecção no Amazonas.

Internações quintuplicam e hospitais estão com 100% da capacidade

O número de internações de pacientes do novo coronavírus no interior do Amazonas quintuplicou desde o início do ano. Nessa sexta-feira (22), as unidades de saúde de Manaus registravam 600 internações. No início de janeiro, a média correspondia a cerca de 100 pacientes.

"Os nosso hospitais operam acima de 100% de taxa de ocupação. Na rede privada, a ocupação está acima de 90%. Instalamos mais de 2 mil leitos na capital e no interior, mas observamos que a necessidade de internação quintuplicou desde o início de janeiro", afirmou Campêllo.

Toque de recolher por 24h

Devido ao colapso de pandemia na capital do Amazonas, o governo do Estado anunciou restrição de pessoas durante 24h. Os amazonenses só poderão sair de casa mediante justificativa. O anúncio foi feito pelo Governador Wilson Lima (PSC), em live na tarde deste sábado (23), para conter o avanço da pandemia na cidade.



