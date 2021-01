Lista de vacinados será disponibilizada na segunda, diz TCE-AM

Manaus (AM) - A lista enviada pela Secretaria de Municipal de Saúde (Semsa) com os nomes dos vacinados com a Coronavac será disponibilizada, da forma como fora encaminhada, no portal do TCE na próxima segunda-feira (25), às 9h. A determinação é do conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Mario de Mello.

Técnicos do Tribunal, neste momento, estão cruzando os dados dos vacinados da lista enviada com a folha de pagamento e com os dados da Receita Federal dos respectivos servidores e suas lotações, para divulgar, posteriormente, um raio-x com os nomes dos vacinados que não se encaixam nos grupos prioritários, ou seja que furaram a fila.

Após o complemento da listagem, que será feita pela Secretaria Municipal de Saúde até o início da noite de segunda (25), quando acaba o prazo de 72 horas concedido pelo Pleno do TCE, o Tribunal fará uma nova divulgação, agora com a lista completa, na terça (26).

"Fizemos a Nota Oficial para esclarecer que a lista que estava circulando por WhatsApp não foi a encaminhada pelo Tribunal. A divulgação faremos na segunda, após os nossos técnicos fazerem os devidos cruzamentos e análise da lista. Não esconderemos nada, pelo simples fato de que todos estamos empenhados para que seja feita a coisa certa, uma vez que trabalhamos com vidas e com pessoas que trabalham na linha de frente da Covid", afirmou o presidente.

