Parintins retorna com aulas remotas na rede municipal

O programa leva o ensino remoto aos alunos da rede municipal de ensino por meio das emissoras de rádio de Parintins | Foto: Pitter Freitas

Manaus - O programa “Aprendendo em casa nas ondas do rádio”, realizado pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Parintins, vai estar de volta. Neste sábado (23), o secretário Municipal de Educação, professor Azamor Pessoa reuniu com a equipe responsável pelo programa, professores e pedagogos que aceitaram o desafio de levar a educação fundamental aos alunos da rede municipal de ensino.

O programa, que leva o ensino remoto aos alunos da rede municipal de ensino através das emissoras de rádio de Parintins, foi implantado em abril do ano passado, após a suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia de Covid-19. A iniciativa segue determinação do prefeito Bi Garcia (DEM) para minimizar os prejuízos advindos com a suspensão das atividades em sala de aula no município.

Além das aulas via programa de rádio, os alunos receberam apostila e suporte dos professores residentes nas comunidades e um call center disponibilizado aos alunos e professores para esclarecimento de dúvidas. Como incentivo aos alunos, a Semed, através do programa, sorteou rádios a alunos para o acompanhamento das aulas.

“É um programa de relevância imensurável”, observou o secretário Azamor Pessoa durante o encontro. Segundo o Secretário, um dos objetivos é aumentar o alcance para um maior número de alunos, ao externar o reconhecimento pelo trabalho realizado pela equipe na primeira fase.

A professora e coordenadora do programa, Carla Josiane Almeida Maciel, afirmou que o programa foi “essencial para que pudessem atenuar a situação dos estudantes por terem ficado em casa”.

Na próxima segunda-feira a equipe terá uma nova reunião com o secretário para promover alguns ajustes. O programa voltará a ser veiculado nas próximas semanas.

*Com informações da assessoria

