Municípios do interior terão miniusinas e mais recursos do FTI

Além de Tabatinga, as cidades de Tefé, Eirunepé, Lábrea e Carauari receberão as miniusinas doadas pelo Hospital Sírio-Libanês | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus - O governador Wilson Lima destacou, durante pronunciamento nas redes sociais do Governo neste sábado (23), que a estrutura da rede de assistência à saúde no interior, para enfrentamento da Covid-19, será ampliada com a instalação de miniusinas de oxigênio e repasses do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado (FTI).

Para reforçar a oferta de oxigênio no interior do estado, serão instaladas cinco miniusinas doadas ao Governo pelo Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo. Mais 20 usinas estão sendo adquiridas pelo Estado para reforçar a oferta do insumo e ampliar a capacidade de atendimento das redes municipais de saúde.

“Estamos trabalhando para prevenir o interior para que o impacto seja o menor possível. Nós estamos encaminhando miniusinas de oxigênio, sendo que já encaminhamos cinco, que inclusive foi uma doação do Hospital Sírio-Libanês, e o Estado está comprando mais 20 miniusinas que serão instaladas no interior. A nossa ideia é colocar essas miniusinas na maior quantidade possível de municípios do interior para que possamos ter essa autossustentabilidade no abastecimento de oxigênio”, enfatizou o governador Wilson Lima.

O Hospital Regional de Tabatinga, no Alto Solimões, é um dos que já está recebendo as obras necessárias para abrigar a usina de produção de oxigênio. Após a instalação, a unidade vai suprir a necessidade de 53 leitos, que correspondem à capacidade instalada no hospital e na maternidade Celina Villacrez Ruiz, que funciona no mesmo local.

Os municípios estão sendo vistoriados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e recebendo as obras necessárias para a instalação.

“Nós também estamos disponibilizando uma ajuda para os prefeitos do interior. Ontem (22/01) eu tive uma reunião com eles, e o Estado está liberando R$ 100 milhões através do FTI. Vamos encaminhar a mensagem para a Assembleia Legislativa para que, tão logo seja aprovado, o Governo já libere a primeira parcela, que deve ser de R$ 30 milhões. Isso vai ajudar e muito os municípios nesse momento em que eles estão tendo um custo elevado para o combate à pandemia”, disse Wilson Lima.

Cilindros de oxigênio – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), enviou 1.351 cilindros de oxigênio, entre os dias 19 e 21 de janeiro, para abastecimento das unidades de saúde dos municípios do interior do Estado com pacientes internados devido à Covid-19. A secretaria realiza o monitoramento diário do estoque de cilindros, além da necessidade média diária de cada município.

A Secretaria Executiva Adjunta de Descentralização e Regionalização Assistencial do Interior enfatiza que a logística para o transporte de cilindros é mais complexa, pois os cilindros precisam chegar aos municípios, depois retornar a Manaus para recarga e, novamente, ser enviados às cidades do interior.

O desafio logístico para acessar os municípios, por via aérea, terrestre ou fluvial, está sendo superado com a cooperação das Prefeituras, Casa Militar do Estado e Forças Armadas.

*Com informações da assessoria

