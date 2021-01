Prefeitura de Manaus vacina profissionais de nove unidades de saúde

Com o planejamento pronto, a Semsa programa a rota de distribuição da vacina para as unidades de saúde, que só pode ser feita sob escola policial | Foto: Dhyeizo Lemos / Semcom

Manaus - Profissionais de nove unidades da rede estadual de saúde começaram a ser vacinados pela Prefeitura de Manaus neste sábado (23), contra a Covid-19. A imunização começou às 16h e deve se estender até às 21h, período em que as equipes da Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), estarão preparadas para atender os trabalhadores de plantão, conforme relação encaminhada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM).

As unidades atendidas serão os Hospitais e Prontos-socorros (HPS) 28 de Agosto, João Lúcio, Delphina Aziz e Platão Araújo, Fundação de Medicina Tropical Doutro Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), Hospital e Pronto-Socorro da Criança (HPSC), na zona Oeste, Hospital do Coração Francisca Mendes (HCFM), Maternidade Ana Braga e Fundação Centro de Controle de Oncologia (FCecon).

A utilização de critérios de preferência dentro do grupo prioritário “Profissionais de Saúde”, foi pactuada entre a Semsa e a SES-AM, no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para garantir prioridade no recebimento da vacina aos trabalhadores mais expostos aos riscos de contaminação dentro das unidades hospitalares.

A análise dos riscos e a escolha dos trabalhadores contemplados, deve ser feita pela SES e, a cada dois dias, encaminhada à Semsa até às 10 horas, para o planejamento da ação, desde a separação das doses até a escala das equipes de vacinadores.

Na última sexta-feira, 22, as listas foram enviadas fora do prazo e apenas o HPS 28 de Agosto receberia a vacinação para cumprimento de decisão judicial. No entanto, no final da tarde, a Semsa ainda conseguiu iniciar a imunização em outras seis unidades. Até às 11h de hoje, 23, haviam sido registradas 277 doses aplicadas no dia anterior.

Sistema Municipal

O registro das pessoas vacinadas está sendo feito em sistema próprio da Semsa, o Sistema Municipal de Imunização/Covid (SMV/Covid), desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação, em razão do não funcionamento pleno do sistema criado pelo Ministério da Saúde para o registro exclusivo de dados da campanha de imunização contra a Covid-19. O sistema local prevê os mesmos campos de informação do SI-PNI, para facilitar a convergência das informações.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Lista de vacinados será disponibilizada na segunda, diz TCE-AM

Governador do Amazonas vai proibir circulação de pessoas 24h por dia