Justiça do AM manda prefeitura divulgar diariamente lista de vacinados

Manaus (AM) - A Justiça Federal do Amazonas determinou que a prefeitura de Manaus informe, diariamente, até as 22 horas, a relação das pessoas vacinadas contra a Covid-19 até às 19hs do dia respectivo, divulgando identificação de nome, CPF, local onde foi feita a imunização, função exercida e local onde a pessoa vacinada a exerce, sob pena de aplicação de multa diária e pessoal ao Prefeito Municipal, no valor de R$ 100 mil.

A decisão acata a Ação Civil Pública, ajuizada na última quinta-feira (21), e assinada pelos Ministérios Públicos do Estado do Amazonas (MPAM), Federal (MPF), do Trabalho (MPT) e de Contas (MPC), em conjunto com as Defensorias da União (DPU) e do Estado (DPE).

No pedido, os órgãos de controle alegaram a necessidade de obter informações diárias acerca dos beneficiados com a aplicação das vacinas contra o covid-19, em decorrência das diversas notícias de imunização de pessoas que não integram o grupo prioritário, em claro desvio ao previsto pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Imunização.

Na decisão, assinada na noite deste sábado (23), a juíza federal Jaiza Maria Pinto Fraxe, manda também que as informações contidas nas listas sejam divulgadas amplamente no site oficial da prefeitura de Manaus e enviadas a todos os representantes dos órgãos de controle.

