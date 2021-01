Wilson Lima visita enfermaria de campanha no hospital Delphina Aziz

Além de Tabatinga, as cidades de Tefé, Eirunepé, Lábrea e Carauari receberão as miniusinas doadas pelo Hospital Sírio-Libanês | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus - O governador Wilson Lima visitou, na manhã deste domingo (24), as instalações da enfermaria de campanha montada pelo Exército na área externa do Hospital Delphina Aziz, que tem previsão para começar a funcionar na semana que vem. Ele também acompanhou o funcionamento das duas usinas de oxigênio doadas pelo Ministério da Saúde.

“Esse é um hospital de campanha montado pelo Exército com apoio do Governo Federal, em parceria com o Hospital Delphina Aziz. E o diferencial dessa unidade é que ela não precisa de oxigênio da empresa que fornece para o Estado porque ela tem uma usina, que foi montada, inclusive, pelo Governo Federal, o que garante autossuficiência nesse insumo que é tão importante. E aqui funcionarão 50 leitos clínicos. A expectativa é que os pacientes comecem a chegar aqui a partir da semana que vem”, destacou o governador Wilson Lima.

O Hospital Delphina Aziz recebeu duas usinas independentes, das sete que foram doadas pelo Ministério da Saúde (MS). As duas usinas instaladas na unidade têm capacidade de produzir 26m³ de oxigênio por hora, o que é suficiente para atender os 50 leitos clínicos que estão sendo montados.

Além do Delphina Aziz, estão sendo instaladas também usinas no Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM); no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio; Maternidade Azilda Marreiro; Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam); e na unidade hospitalar de Manacapuru.

“As Forças Armadas têm sido um grande parceiro nesse momento. Sabemos da expertise que a nossa Força Armada tem nesse tipo de estrutura, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, e toda a nossa estratégia tem que ser de guerra. Agradeço às Forças Armadas, ao Exército Brasileiro, à Marinha e também à Força Aérea Brasileira”.

Reforço para interior – Para reforçar a oferta de oxigênio no interior do estado, serão instaladas cinco miniusinas doadas ao Governo pelo Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo. Mais 20 usinas estão sendo adquiridas pelo Estado para reforçar a oferta do insumo e ampliar a capacidade de atendimento das redes municipais de saúde.

O Hospital Regional da cidade de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) é um dos que já estão recebendo as obras necessárias para abrigar a usina de produção de oxigênio

“Nosso objetivo é colocar essas estruturas na maior quantidade possível de municípios para que possamos ter essa autossuficiência, e não ficar dependendo ou tendo dificuldades, num momento como esse, para adquirir esse insumo que é fundamental”, disse o governador.

