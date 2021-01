Amazonas já transferiu 247 pacientes para hospitais de outros estados

Os pacientes que seguem viagem para outros estados possuem o quadro de saúde considerado estável, de modo que têm condições clínicas de suportar a viagem | Foto: Lucas Silva

Manaus - O Governo do Amazonas transferiu, 18 pacientes com Covid-19 para o Hospital Regional José Alencar, em Uberaba (MG), sendo 11 homens e sete mulheres, totalizando 247 transferidos desde o dia 15 de janeiro, na tarde deste domingo (24). A medida faz parte do pacote de ações de enfrentamento à pandemia no Estado, possibilitando atendimento adequado aos pacientes.

Com idades entre 18 e 60 anos, os transferidos foram removidos dos Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) do São Raimundo e da Zona Sul; Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales; Hospitais e Prontos-Socorros Platão Araújo e 28 de Agosto; e Maternidade Ana Braga.

“Nós tivemos êxito hoje nessa transferência das 14h, nós mandamos a aeronave cheia, com 18 pacientes, que é nossa meta diária. Os pacientes vieram de várias unidades, eles foram encaminhados para Uberaba, em Minas Gerais, e lá vão ficar o tempo necessário para todo o tratamento seguro que precisarem”, ressaltou a gerente de Hospitais e Fundações da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Fabiana Maciel.

A autônoma Maria Arleide, esposa de um dos pacientes embarcados para Uberaba, enfatizou que a transferência renova a esperança da família.

“Meu marido foi internado no SPA ontem (23), o quadro dele era estável, e isso possibilitou a transferência. Liguei para as irmãs dele, e todos concordaram que isso era o melhor a ser feito. Creio, em nome de Jesus, que ele vai voltar bem e recuperado”.

Parceria – As transferências foram realizadas com o apoio do Ministério da Saúde, em aeronave C-99A da Força Aérea Brasileira (FAB).

“É de suma importância essa parceria, porque unindo forças nós conseguimos ter êxito. Já mandamos (pacientes) para várias cidades, estão sendo muito bem tratados. Tem pacientes que já retornaram de alta, outros com previsão de alta, e isso é muito significativo para a gente, nos deixa muito felizes”, acrescentou Fabiana Maciel.

Até o momento, um total de 247 pacientes já foram transferidos para o Piauí (9), Maranhão (39), Distrito Federal (15), Paraíba (15), Rio Grande do Norte (28), Goiás (32), Alagoas (14), Espírito Santo (36), Pará (23), Acre (3), Pernambuco (15) e Minas Gerais (18).

Eles também assinam o termo de consentimento para transferência, e com isso os parentes serão informados diariamente sobre o estado de saúde com boletins médicos.

TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS: 247

Período: 15 a 24 de janeiro de 2021

Transferências pacientes da capital para outros estados: 238

Destinos:

Teresina (PI): 9 (Viagem 15/01)

São Luís (MA): 39 (Viagens 15, 16 e 19/01)

Brasília (DF): 15 (Viagem 16/01)

João Pessoa (PB): 15 (Viagem 17/01)

Natal (RN): 28 (Viagens 17 e 20/01)

Goiânia (GO): 32 (Viagem 18/01)

Belém (PA): 17 (Viagem 22/01)

Maceió (AL): 14 (Viagem 20/01)

Vitória (ES): 36 (Viagem 21/01)

Recife (PE): 15 (Viagem 23/01)

Uberaba (MG): 18 (Viagem 24/01)

Transferências pacientes do interior para outros estados: 9

Origem – Destino:

Tabatinga - Acre: 3 (viagem 15/01)

Parintins - Pará: 6 (viagens 18 e 19/01)

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Wilson Lima visita enfermaria de campanha no hospital Delphina Aziz