Na CMM, 'Auxílio Manauara' pode ser aprovado na próxima terça (26)

Manaus - O Prefeito de Manaus, David Almeida, enviará na próxima terça-feira (26), para a Câmara Municipal de Manaus (CMM) a mensagem com o pedido de criação do Programa Auxílio Manauara, que vai pagar R$ 200 para 40 mil famílias de baixa renda durante seis meses. A meta da prefeitura é iniciar o primeiro pagamento do benefício já em fevereiro.

“Nós já estamos finalizando o programa, e acredito que, já nesta semana, possamos fazer a aprovação posterior ao cadastramento e a efetivação do primeiro pagamento no mês de fevereiro. Trabalhamos diuturnamente para garantir que nada falte ao povo de Manaus. A prefeitura não se furtará em assumir compromissos que tragam benefícios e permitam que as pessoas consigam passar esse período triste da história, não só de Manaus, mas do mundo, de uma maneira mais tranquila”, afirmou David Almeida na manhã deste domingo, 24.

Sessão extraordinária

A pedido do prefeito, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador David Reis, convocou uma sessão extraordinária para a terça-feira, possibilitando que o projeto seja analisado pelos vereadores e votado.

“É de suma importância essa ação da Prefeitura de Manaus. Vai ser um dos fatores importantes no combate à Covid-19, tendo em vista que as pessoas precisam ter recursos para ficarem em casa. Vamos nos reunir em caráter extraordinário para que possamos definir essa aprovação e garantir um alento para essas famílias”, explicou Reis.

Critérios

O ‘Auxilio Manauara’ irá beneficiar famílias residentes em Manaus inseridas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, além de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, pessoas beneficiárias do programa Bolsa Família e trabalhadores informais abaixo da linha da pobreza. A análise dos cadastros será realizada pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

