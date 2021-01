Amazonas perde quase 100 vidas para a Covid-19 neste fim de semana

Manaus (AM) - Mais um fim de semana triste para 95 famílias que perderam um ente querido para o novo coronavírus, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Desde dezembro para cá, os números de casos e mortes só aumentam. Até este domingo (24), foram registrados 1,1 mil novos casos. O número total de casos da doença no estado é de 249,7 mil.

Segundo o boletim, foram confirmados 95 óbitos por Covid-19, sendo 58 ocorridos no sábado (23) e 37 encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 7.146 o total de mortes.

Manaus

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, neste sábado (23), foram registrados 100 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 30.949 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 12,39% dos casos confirmados ativos.

Hospitais estão atuando com 100% da capacidade

O Secretário de Saúde do Estado, Marcellus Campêlo, anunciou na coletiva virtual deste sábado (23), que os hospitais estão atuando com 100% da capacidade.

"Os nosso hospitais operam acima de 100% de taxa de ocupação. Na rede privada, a ocupação está acima de 90%. Instalamos mais de 2 mil leitos na capital e no interior, mas observamos que a necessidade de internação quintuplicou desde o início de janeiro", afirmou Campêllo.

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 1.787 pacientes internados, sendo 1.133 em leitos (474 na rede privada e 659 na rede pública), 620 em UTI (279 na rede privada e 341 na rede pública) e 34 em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 604 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 498 estão em leitos clínicos (104 na rede privada e 394 na rede pública), 66 estão em UTI (33 na rede privada e 33 na rede pública) e 40 em sala vermelha.

Coari

Depois de Manaus, Coari lidera no ranking dos municípios com mais casos da Covid-19, com 8,7 mil e em seguida, Parintins (7.908).

Dos 249.713 casos confirmados no Amazonas até este domingo (24), 109.639 são de Manaus (43,91%) e 140.074 do interior do estado (56,09%).

