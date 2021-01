PM's auxiliam no transporte de oxigênio para Parintins

Os policiais militares vêm atuando diuturnamente na segurança dos transportes de oxigênio | Foto: Divulgação

Manaus - Na missão de salvar vidas em meio à pandemia da Covid-19, os policiais militares do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), neste domingo (24), auxiliaram no transporte de 41 cilindros de oxigênio, em caráter de urgência, do depósito da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), até a Base Aérea de Manaus, aeroporto Ponta Pelada, a fim de serem enviados ao município de Parintins para ajudar no tratamento dos pacientes de Covid-19.

A ação contou com o apoio da Defesa Civil do Amazonas, em parceria com empresa no fornecimento dos caminhões utilizados para fazer o deslocamento da nova remessa, que vai garantir a retomada do equilíbrio do abastecimento no município, situado a 369 quilômetros da capital amazonense, para os próximos dias.

Os policiais militares vêm atuando diuturnamente na segurança dos transportes de oxigênio, dando apoio à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) no deslocamento de cilindros, materiais hospitalares e outros materiais.

*Com informações da assessoria

