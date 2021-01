Mais 14 pacientes são transferidos para Teresina neste domingo (24)

A seleção dos pacientes segue critérios rígidos para que o procedimento possa ser feito com total segurança | Foto: Arthur Castro/Secom

Manaus - Na noite deste domingo (24), mais 14 pacientes com Covid-19 foram transferidos de quatro unidades de saúde da capital do estado para Teresina, no Piauí. A ação faz parte da força-tarefa realizada pelo Governo do Amazonas, em parceria com o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, para melhorar o fluxo de atendimento na rede pública de saúde.

Os pacientes removidos estavam internados nas unidades de saúde Hospital João Lúcio, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales, Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo e SPA Joventina Dias. O voo saiu do Aeroporto Ponta Pelada, na Base Aérea, bairro Crespo, zona sul de Manaus, por volta das 22h.

“O objetivo da transferência é que os pacientes tenham o melhor suporte, um suporte adequado na nossa rede e melhorar assim a assistência dos pacientes que ficam também, porque sobram insumos para a gente, assim a gente pode conseguir tratar o maior número de pacientes, e esperamos que eles se recuperem logo”, destacou o médico plantonista da sala rosa do Hospital João Lúcio, Magno Pereira.

Seleção

De acordo com a enfermeira Kessia Paiva, que também atua na unidade, o número de pacientes interessados na transferência aumentou. Apesar disso, a seleção dos pacientes segue critérios rígidos para que o procedimento possa ser feito com total segurança, o que para ela tem sido o principal desafio.

“Para a gente o trabalho tem sido a triagem, porque a gente não pode mandar um paciente muito grave, e os pacientes têm manifestado também muita vontade de se tratar fora. Isso para a gente é maravilhoso, até porque nos une em todos os estados”, analisou a profissional de saúde.

Os pacientes transferidos são selecionados atendendo a classificação de risco do protocolo de Manchester, adotado pelos médicos que atuam na Central Unificada de Regulação de Agendamento de Consultas e Exames (Cura).

Transferidos

Com a transferência da noite deste domingo, chegou a 261 o número de pacientes com Covid-19 levados de Manaus para concluir o tratamento em outros estados desde o dia 15 de janeiro.

Até o momento, pacientes já foram transferidos para o Piauí (23), Maranhão (39), Distrito Federal (15), Paraíba (15), Rio Grande do Norte (28), Goiás (32), Alagoas (14), Espírito Santo (36), Pará (23), Acre (3), Pernambuco (15) e Minas Gerais (18).

