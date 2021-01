Nova ferramenta da FVS monitora Covid-19 no interior do Amazonas

| Foto: Girlene Medeiros/FVS-AM

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) torna disponível, a partir desta segunda-feira (25), um novo painel de monitoramento da Covid-19 voltado para a ocorrência da doença no interior do Amazonas. A ferramenta é atualizada diariamente e está disponível no site da FVS-AM: http://bit.ly/3qGd9Pw.

O painel contém indicadores que detalham a situação epidemiológica da Covid-19 por regionais de saúde do estado: Alto Solimões, Baixo Amazonas, Entorno de Manaus e Rio Negro, Médio Amazonas, Rio Juruá, Rio Madeira, Rio Negro e Solimões, Rio Purus e Triângulo.

Os dados estão expostos por Semana Epidemiológica (SE), sendo possível acompanhar a evolução temporal da pandemia em cada regional. Esta é uma forma de apresentação de dados amplamente utilizada em epidemiologia, que considera a semana contada de domingo a sábado.

A ferramenta possui quadros quantitativos expondo casos de Covid-19 a cada 100 mil habitantes de cada regional desde a SE 11/20 (08/03/2020 a 14/03/2020) e óbitos desde a SE 13/20 (22/03/2020 a 28/03/2020). O painel também inclui quadro com a opção de selecionar, por região de saúde, os seguintes indicadores: total de casos e óbitos acumulado nos últimos 14 dias.

A ferramenta também apresenta gráficos e mapas que permitem a comparação do número de casos e óbitos por município, bem como o padrão de distribuição espacial desses dados em cada regional de saúde.

Analisando as tabelas de incidência e mortalidade da doença por faixa etária e mês de cada regional de saúde, é possível verificar quais os grupos populacionais mais afetados pela Covid-19 e se há diferenças entre os municípios.

Há também uma tabela com a variação percentual de casos e óbitos nas duas últimas semanas por município. “Ao apresentar os dados por município e regional de saúde, o novo painel auxilia na apresentação do cenário epidemiológico do interior do estado e ajuda na definição de ações estratégicas de saúde voltada para o combate à pandemia no interior”, afirmou o assessor Daniel Barros, da Sala de Situação do Amazonas, instalada na FVS.

Regionais de Saúde – Os dados do painel de monitoramento estão classificados por Regionais de Saúde que são categorias criadas para reunir municípios em uma mesma região do estado. Seguem regionais de saúde com os municípios incluídos em cada uma delas:

• Alto Solimões – Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutaí, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga e Tonantins;

• Rio Madeira – Apuí, Borba, Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã);

• Entorno de Manaus e Rio Negro – Autazes, Barcelos, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Manaquiri, Manaus, Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira;

• Rio Purus – Boca do Acre, Canutama, Lábrea, Pauini e Tapauá;

• Rio Juruá – Eirunepé, Envira, Carauari, Guajará, Ipixuna e Itamarati;

• Triângulo – Alvarães, Japurá, Juruá, Maraã, Tefé e Uarini;

• Rio Negro e Solimões – Anamã, Anori, Beruri, Caapiranga, Coari, Codajás, Manacapuru e Novo Airão;

• Baixo Amazonas – Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Nhamundá e Parintins;

• Médio Amazonas – Itacoatiara, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã, Silves, Urucará e Urucurituba.

Indicadores – O painel “Regionais de Saúde do Amazonas”, atualizado nesta segunda-feira (25/01), aponta os casos e óbitos de cada regional de saúde:

• Alto Solimões – 102.456 casos acumulados e 292 óbitos acumulados;

• Baixo Amazonas – 102.417 casos acumulados e 290 óbitos acumulados;

• Entorno de Manaus e Rio Negro – 223.713 casos acumulados e 5.039 óbitos acumulados;

• Médio Amazonas – 98.445 casos acumulados e 248 óbitos acumulados;

• Rio Juruá – 102.090 casos acumulados e 87 óbitos acumulados;

• Rio Madeira – 98.701 casos acumulados e 179 óbitos acumulados;

• Rio Negro e Solimões – 109.024 casos acumulados e 449 óbitos acumulados;

• Rio Purus – 98.908 casos acumulados e 106 óbitos acumulados;

• Triângulo – 99.907 casos acumulados e 200 óbitos acumulados.

