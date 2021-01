Corpo de adolescente é encontrado submerso no Rio Negro

Afogamento foi nas proximidades da Ponte Jornalista Phelippe Daou | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo do adolescente Ivanilson Henrique Marinho da Silva, de 16 anos, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (25), por volta das 16h30, submerso no Rio Negro, nas proximidades de um estaleiro no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

Testemunhas relataram que a vítima estava tomando banho no rio acompanhado de um adolescente de 13 anos, quando possivelmente escorregou em um buraco no rio e não conseguiu nadar. O colega dele conseguiu se salvar, mas Ivanilson desapareceu nas águas .

Os bombeiros militares foram acionados e encontraram o cadáver que foi encaminhado ao Pelotão Fluvial. O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e deve passar por exame de necropsia.

