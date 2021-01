Com prejuízos, feirantes fazem manifestação contra decreto em Manaus

Protesto dos feirantes não é uma ação contra o combate à Covid-19, mas sim para evitar que se estraguem alimentos | Foto: Divulgação

Manaus - Os comerciantes que atuam na Feira do Produtor, Zona Leste de Manaus, realizaram uma manifestação pacífica na manhã desta terça-feira (26), para reivindicar a flexibilização do horário de funcionamento da feira, que está autorizada somente das 4h às 10h, todos os dias, até o próximo dia 31.



Segundo integrantes da comissão de gestores da Feira da Bola do Produtor, o protesto dos feirantes não é uma ação contra o combate à Covid-19, mas sim para evitar que se estraguem alimentos.

"Os supermercados estão abertos para funcionar até às 19h, então não é justo. Além do mais, nós temos totens de álcool em gel a cada 10 metros quadrados da feira, e trabalhamos em ambiente aberto. Não queremos problemas com ninguém, entendemos a preocupação do governo, só queremos esse ajuste, para funcionarmos até às 13h, e evitarmos que frutas e verduras sejam jogadas fora", disse Gerson, o vice-presidente da comissão de gestão da feira.

Entretanto, mesmo após o apelo dos trabalhadores, uma equipe da Polícia Militar orientou que os feirantes fechassem as suas bancas e obedecessem o decreto do Governo do Estado.

"Após às 10h, ninguém mais entra na feira, apenas sai. Nós entendemos a situação dos feirantes, mas temos que fazer valer a norma do governo estadual, pela saúde de todos", explicou o tenente Elmadã Monteiro, da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que supervisionou a ação policial, na feira da Bola do Produtor.

Toque de recolher

Com o colapso no sistema de saúde, o governador Wilson Lima anunciou, no último sábado (23), a restrição de pessoas nas ruas durante 24h. Durante esse período, os amazonenses só poderão sair de casa mediante justificativa. Além disso, só podem funcionar o comércio de serviços essenciais à vida, mas com horário delimitado



Vítimas de Covid no Amazonas

Até este domingo (24), a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) já havia registrado 7.232 vidas perdidas para a Covid-19, e 250.935 casos de doença em todo o estado.

Leia mais

Barreiras policiais fiscalizam circulação sem justificativa em Manaus

Polícia fiscaliza e fecha serviços não essenciais em Manaus