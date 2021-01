Amazonas planeja transferir 1,5 mil pacientes para outros estados

O Estado contabiliza 277 pacientes que foram levados para outros hospitais do país | Foto: Divulgação

Manaus - O Amazonas tem objetivo de transferir aproximadamente 1,5 mil pacientes com Covid-19 para tratamento em outros estados. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante a reabertura do Hospital de Campanha Nilton Lins, na Zona Centro-Sul de Manaus, na manhã desta terça-feira (26).

Somando a transferência da última segunda (25), o Estado contabiliza 277 pacientes que foram levados para outros hospitais do país. O processo teve início no dia 15 deste mês.

"Chegamos a necessidade de fazer remoções de Manaus, pela quantidade de pacientes que se agravou. Inicialmente, a transferências foram para hospitais federais e agora serão para unidades do SUS (Sistema Único de Saúde), de Estados que estão se oferecendo para receber os amazonenses que precisam ser tratados", destacou Pazuello.

O ministro ressaltou, ainda, que as transferências serão realizadas para equilibrar a quantidade de demanda e oferta de leitos na capital amazonense.



"Quando trouxe os a comitiva de saúde para Amazonas foi para ajudar no que fosse necessário. Nosso compromisso aqui é salvar vidas. Estamos apoiando em tudo que é necessário e essa é a melhor resposta que o Ministério da Saúde pode dar", declarou.

Reabertura

Inicialmente, o Hospital de Campanha Nilton Lins vai receber30 pacientes acometidos com Covid-19 vindos das unidades hospitalares estaduais. As autoridades detalharam ações tomadas no enfrentamento ao aumento de casos da doença no Amazonas.

De acordo com o governador Wilson Lima, os primeiros pacientes já foram transferidos para hospital e os demais devem chegar ao longo desta terça. A unidade vai ajudar a desafogar a rede pública de saúde.

"Recebemos abastecimento de oxigênio ontem que nos dá a tranquilidade de abastecimento dessa unidade hospitalar. Estamos trabalhando em conjunto com o Governo Federal alinhando ações também em outros hospitais como Delphina Aziz e Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV)", explicou Lima.

Solenidade de reabertura do hospital de campanha | Foto: Suyanne Lima

Reforço de profissionais da saúde

O Ministro da Saúde pontuou que está em posição de apoio às demandas da saúde do Amazonas, e trabalha para aumentar o estoque de oxigênio nos hospitais públicos com usinas geradoras, além de aumentar a capacidade de leitos da rede de saúde no Amazonas.

"Puxamos o HUGV para linha de frente com 150 leitos clínicos e 30 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No Delphina vamos desdobrar uma enfermaria de campanha com 50 leitos. Aqui no Hospital Nilton Lins são 81 leitos, 30 em funcionamento hoje, mas pode chegar a 81 em curto prazo. Chegaremos a 22 UTIs e temos estrutura física para chegar em 152 leitos. Disponibilizamos inúmeros profissionais para contratação por meio do Governo Federal. São 186 médicos e 472 demais profissionais da saúde", destacou.

Orientações

O governador Wilson Lima explicou que o Hospital Nilton Lins não é porta de entrada e que as pessoas com sintomas devem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Prontos-Socorros. Os paciente que serão recebidos na unidade são leves e moderados já encaminhados pelo Sistema de Regulação vindos de outras unidades.

Outra inauguração

A inauguração da enfermaria de campanha do Hospital Delphina Aziz está prevista para quarta-feira (27), às 10h. Pazuello anunciou que irá acompanhar a abertura.

