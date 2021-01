‘População não contribui e decreto pode ser prorrogado’, alerta SSP-AM

Coronel Louismar Bonates participou das ações na avenida das Torres | Foto: Divulgação

Manaus - O secretário de segurança pública do Amazonas (SSP-AM), coronel Louismar Bonates, afirmou na manhã desta terça-feira (26), que se os casos de Covid-19 não diminuírem, as medidas mais duras de isolamento social serão mantidas por mais tempo.

Durante fiscalizações da polícia em uma barreira policial montada na avenida das Torres, na zona Centro-Sul de Manaus, Bonates disse que caso a população insista em desrespeitar o toque de recolher, e continuar saindo de casa sem justificativa, as medidas mais rígidas contra a proliferação do coronavírus poderão ser estendidas.

"Alguns irresponsáveis colocam em risco a vida da sociedade e provocam que esse decreto seja prorrogado, porque enquanto não baixar esse pico as ações de controle eficazes serão tomadas", alertou o titular da SSP-AM.

Conforme Bonates, nas primeiras horas da ação na avenida das Torres, foram apreendidos 22 veículos. "As Forças de Segurança estão nas ruas, para fiscalizar e evitar que a população saia casa sem necessidade, e acabe se infectando, o que causa a superlotação dos hospitais", explicou o secretário.

As fiscalizações para restringir a circulação de pessoas em cumprimento ao decreto do Governo do Amazonas estão sendo intensificadas em todas as zonas de Manaus desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (26).

Toque de recolher

O governador Wilson Lima anunciou, no último sábado (23), a restrição de pessoas nas ruas durante 24h. Durante esse período, os amazonenses só poderão sair de casa mediante justificativa. Além disso, só podem funcionar o comércio de serviços essenciais à vida, mas com horário delimitado.

Vítimas de Covid no Amazonas

Até este domingo (24), a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) já havia registrado 7.232 vidas perdidas para a Covid-19, e 250.935 casos de doença em todo o estado.

