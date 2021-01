Variante da Covid-19 no Amazonas é estudada em Oxford, diz Ministro

Manaus (AM) - O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta terça-feira (26), em coletiva virtual na capital amazonense, onde está desde o último sábado (23), que a variante do coronavírus encontrada no Amazonas está sendo estudada pela Universidade de Oxford, na Inglaterra.

“Essa cepa que está sendo estudada aqui em Manaus, nós estamos observando que é uma cepa diferente. E essa cepa está sendo estudada em Oxford. Mandamos todo o material coletado para a Inglaterra para que a gente tenha uma posição exata sobre o grau de contaminação e agressividade dessa nova cepa”, afirmou na coletiva.

O ministro destacou ainda que o colapso no sistema de saúde em Manaus se deve ao salto de infecção que foi registrado ainda no começo de janeiro. Segundo Pazuello, a alta de contaminados vista no começo do mês “foi uma situação completamente desconhecida para todo mundo”.

"A tendência é que seja uma cepa que contamina mais, mas com um grau de agressividade semelhante ao anterior. Mas é no número de contaminados, na propagação, que ela faz a diferença, somando essa diferença aos gargalos que eu acabei de apresentar, nós chegamos à situação de Manaus”, disse no vídeo.

Hospital Nilton Lins passa a oferecer leitos

Ainda na coletiva desta terça-feira (26), foi anunciado a abertura do Hospital Nilton Lins (HNL), mais uma unidade referência para pacientes com Covid-19. Inicialmente, o hospital atenderá 30 pacientes transferidos de outras unidades por meio do sistema de regulação.

“Hoje estamos iniciando as atividades no hospital Nilton Lins. Já começamos a receber os primeiros pacientes e, ao longo do dia de hoje, outros estarão sendo removidos para esta unidade. Um dos grandes problemas que tínhamos era a questão do oxigênio, e ontem aconteceu o abastecimento, o que nos dá tranquilidade no funcionamento dessa unidade hospitalar”, disse o governador do Amazonas, Wilson Lima.

