Motoristas de app têm horário restrito para circulação em Manaus; veja

Foto: Divulgação

Devido ao decreto estadual, publicado no último dia 23, que aumentou a restrição de circulação de pessoas para 24 horas por conta da pandemia da Covid-19 no Amazonas, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informou detalhes sobre o horário de circulação de carros por aplicativos, ônibus alternativos e executivos, táxis e mototáxis.

Confira os horários

1- Ônibus alternativos e executivos têm autorização para circular no horário compreendido das 6h até às 19h.

2- Carros de aplicativo, táxis e mototáxis, podem circular de 6h até as 21h. Após este horário, só estarão autorizados se estiverem portando documento com foto; e somente em casos que, comprovadamente, atendam a situações de emergência serão liberados pela fiscalização, realizada pela Polícia Militar nas ruas de Manaus, no horário compreendido entre 19h e 6h.

Nos casos de táxis do aeroporto, estes devem seguir rigorosamente as regras estabelecidas, onde tanto o motorista quanto o passageiro deverão portar identificação, comprovando a justificativa para circulação.

Reiteramos nosso compromisso de ajudar a cuidar dos cidadãos, evitando a propagação da Covid-19 e mantendo a população em segurança.

