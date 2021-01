Sine-AM oferta vagas de emprego nesta quarta (26): veja

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp | Foto: Márcio James/Arquivo Semcom

Manaus - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (SETEMP), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI), divulga oito vagas de emprego para esta quarta-feira (27/01). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Confira as vagas:

2 vagas: Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade: Ensino superior cursando ou completo (Administração ou áreas afins)

Com experiência

OBS: Conhecimento em cálculos de rescisão e legislação trabalhista; ter experiência em sistemas TOTVs/Microsiga; Pacote office intermediário; currículo atualizado e documentação completa.

1 vaga: Agente de Portaria

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência

OBS: Com experiência na função de fiscalizar e guardar patrimônio; controle de entrada e saída de pessoas e veículos; curso de AGP atualizado e informática básica; currículo atualizado e documentação completa.

3 vagas: Ajudante de Entrega

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência

OBS: Com experiência em carga e descarga; manuseio de notas fiscais para entrega; informática básica; habilidade para atendimento ao público e boa comunicação. Currículo atualizado e documentação completa.

1 vaga: Promotor de Vendas PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência

OBS: Possuir CNH "A" e moto própria; ter conhecimento em informática; com mobilidade para trabalhar devido atividades da função. Currículo atualizado e laudo médico atualizado.

1 vaga: Auxiliar de Serviços Gerais PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência

OBS: Com experiência em serviços de limpeza e conservação de ambientes; com mobilidade para trabalhar devido atividades da função. Currículo atualizado e documentação completa.





*Com informações da assessoria