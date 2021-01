Esperança no caos: trigêmeas nascem em Manaus

No dia 24 de janeiro, quando as Marias nasceram, a felicidade invadiu a família Souza | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Maria Eloá, Maria Manuela e Maria Naeby acabaram de chegar ao mundo, mas não a um mundo qualquer. Nascidas em um dos períodos mais críticos em Manaus, as bebês trazem ares de esperança para a capital amazonense, mas também o desafio para os pais de criar as pequenas na cidade que vive isolada em meio à pandemia.



Apenas no dia 1º de janeiro nasceram 392 mil crianças em todo mundo, de acordo com a estimativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), divulgada no mesmo dia. Para o Brasil, a estimativa é que 8 mil bebês nasceram no primeiro dia do ano novo.

A esperança

No dia 24 de janeiro, quando Maria Eloá nasceu, às 09h50, a felicidade invadiu a família Souza. O pai das trigêmeas, Eliomar de Souza, 39, perdeu o pai em novembro de 2020. E a sua esposa, perdeu a avó, a quem ela considerava como mãe, no último dia 20 de janeiro de 2021, ambos para Covid-19.



“A dor de perder um pai e uma mãe, como eu e minha esposa perdemos, não passa. Mas as minhas filhas vieram como 'luz', num período tão crítico. O sentimento é de dias melhores”, diz Souza.

As trigêmeas nasceram de parto cesárea, em um hospital particular de Manaus | Foto: Divulgação

Eliomar, que também é professor, revela que ele e sua esposa estavam com medo de ter as bebês neste período, por conta da situação que se encontra a capital amazonense. “Estávamos receosos, mas confiamos em Deus e elas nasceram no último domingo (24), com saúde”, diz.



As trigêmeas nasceram de parto cesárea, em um hospital particular de Manaus.

O pai das Marias revela que o nascimento das filhas é o exemplo claro que Deus existe | Foto: Divulgação

“As três Marias trazem esperança para as nossas vidas. Compartilhar este momento especial de nossas vidas com quem está lendo, é exemplificar que Deus existe e ainda há esperança. Desejamos que logo logo tudo isso passe. Desejo saúde para a nossa cidade e para o mundo”, finaliza a entrevista emocionado.



