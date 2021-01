David determina a retomada na entrega do cartão 'Nossa Merenda'

A Semed entregou 163.600 cartões aos estudantes, mas a distribuição foi interrompida após o crescimento no número de casos da Covid-19 | Foto: Alex Pazuello / Semed

Manaus - O prefeito de Manaus, David Almeida, determinou a retomada da entrega dos cartões do programa “Nossa Merenda”, a partir desta sexta-feira, 29/1. Os responsáveis pelos alunos que têm direito ao benefício serão comunicados pela direção das escolas sobre como devem proceder para receber o cartão com o valor de R$ 150 por aluno.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) criou o link https://bit.ly/3qtNID para atualizar os dados cadastrais dos pais ou responsáveis no programa com o intuito de evitar aglomerações nas escolas. Após o preenchimento do cadastro, uma equipe da secretaria entrará em contato com o responsável.

A Semed entregou 163.600 cartões aos estudantes, mas a distribuição foi interrompida após o crescimento no número de casos de infectados e mortos pela Covid-19 em Manaus.

De acordo com o secretário de Educação, Pauderney Avelino, todos os cuidados estão sendo adotados para garantir o atendimento aos pais e responsáveis dos alunos, dentro das normas exigidas pelas autoridades sanitárias.

“Estamos trabalhando na preparação da entrega dos cartões de maneira segura, sem colocar em risco a vida de servidores, pais e responsáveis pelos alunos. As famílias não podem deixar de receber esse benefício, pois queremos reduzir a situação dramática que as pessoas estão vivendo”, afirmou Pauderney, que também destacou que os servidores que estarão na linha de frente do atendimento à população vão receber Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), para diminuir o risco de contaminação.

Decreto

Mesmo com a restrição de circulação de pessoas imposta pelo governo estadual, o artigo 23 do decreto nº 43.403/2021, autoriza o “deslocamento de agentes públicos, profissionais de saúde e de quaisquer outros setores, cujo funcionamento seja essencial para o controle da pandemia de Covid-19, ou para o exercício de missão institucional de interesse público, por determinação de autoridade pública”.





*Com informações da assessoria