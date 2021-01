Vacinação de idosos começa até sexta em Manaus, afirma secretária

Shádia Fraxe explicou que antes de tomar a vacina, os idosos precisarão fazer um cadastro em um site da Semsa | Foto: Divulgação

Manaus - A titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, afirmou na manhã desta quarta-feira (27), durante uma entrevista para uma rádio local, que a vacinação dos idosos terá início ainda nesta semana, até a próxima sexta-feira (29). Cerca de 50 mil doses da vacina AstraZeneca serão utilizadas nessa fase de imunização.

A secretária de saúde informou que a vacinação de idosos que residem em casas de repouso de longa permanência já iniciou nesta terça-feira (26), ainda com doses da Coronavac.

Para os demais idosos, a expectativa é de que a imunização tenha início até sexta-feira, tendo as pessoas com mais de 80 anos como os primeiros alvos, e, em seguida, os idosos com mais de 75 e 70 anos.

Antes de tomar a vacina, os idosos precisarão fazer um cadastro em um site da Semsa. “Já é um procedimento que os idosos já conhecem, mas nós iremos divulgar amplamente na imprensa todos os detalhes e o passo a passo de como concluir o cadastro”, explicou Fraxe.

Os pontos de vacinação deverão ocorrer em pontos estratégicos do capital, em sistema de drive thru: no pátio do Departamento Nacional de Trânsito (Detran), na zona Norte, no Shopping Phelippe Daou, na zona Leste, no Sambódromo, na zona Centro-Oeste, e no estacionamento da Universidade Paulista (Unip), na zona Centro-Sul de Manaus.

"As demais faixas etárias serão vacinadas gradativamente. É importante dizer que as vacinas são seguras, a população não precisa ter medo, somente com a imunização em massa, nós vamos garantir o fim da pandemia", finalizou a secretária.

Leia mais

Prefeitura vacina idosos da Fundação Doutor Thomas contra a Covid-19

Covid-19: Vacinação para mais de 75 anos será por Drive-Thru em Manaus