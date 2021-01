Com suspeita de Covid-19, policial morre durante viagem de barco no AM

s autoridades suspeitam que a policial da reserva tenha morrido de Covid-19 | Foto: Divulgação

Manaus - A policial militar da reserva Josiane Canto Pereira Ramos, de 45 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (27), dentro de uma embarcação que realizava uma viagem entre o município de Urucará (a 260 quilômetros da capital) para Manaus.



De acordo com a policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a mulher estava com desconforto respiratórios e dores nas costas. Ela teria vindo para Manaus em busca de medicação, mas passou mal ainda durante a viagem e acabou morrendo.

As autoridades suspeitam que a policial da reserva tenha morrido de Covid-19. Assim que a embarcação atracou no Porto da Manaus Moderna, na zona Sul da capital, a vítima teve o corpo removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde deverá passar por exame de necropsia.

O caso deve ser registrado na Polícia Civil.

Vítimas de Covid no Amazonas

Até esta terça-feira (26), a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) já havia registrado 7.424 vidas perdidas para a Covid-19, e 254.460 casos de doença em todo o estado.

