Idosos com mais de 75 anos começam a ser vacinados em Parintins

Parintins começou nesta quarta-feira (27) a segunda etapa de vacinação contra a Covid-19. A ação inicia com imunização de idosos com 75 anos ou mais. Toda a ação é coordenada pela Prefeitura Municipal e conta com apoio do Governo do Estado e Câmara Municipal.

As vacinações ocorrem por meio de sistema drive thru em dez pontos espalhados na área urbana do município. Os idosos que moram nas comunidades suburbanas do Aninga, Macurany e Parananema estão sendo imunizados por equipes itinerantes. Idosos acamados ou cadeirantes serão vacinados em casa por 11 equipes itinerantes.

Vacinado contra a Covid-19, o senhor Manoel Magalhães comemora a vacinação. Segundo ele, a vacina é garantia de vida. “Foi bom, graças a Deus. Estou feliz por essa oportunidade. Agora falta só minha mulher ser vacinada”, disse feliz.

A imunização de idosos com 75 anos ou mais também abrangerá a zona rural de Parintins. Toda a ação está sendo organizada pela Secretaria de Saúde do município. As datas da imunização nas comunidades serão divulgadas nos meios oficiais da Prefeitura.

