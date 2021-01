Vacinação contra Covid para idosos será conforme o mês de nascimento

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus anunciou nesta quarta-feira (27), por meio de live nas redes sociais, que vai começar a vacinar os idosos com mais de 80 anos, seguido pela faixa de 75 a 79 e os de 70 a 75 anos. O planejamento vai ser de acordo com o mês de nascimento dos idosos. As informações foram dadas pela diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Semsa, Marinélia Ferreira.

Na primeira semana, é a vez do grupo de 80 anos ou mais. A segunda será destinada aos idosos de 75 a 79 anos. Na terceira e última semana, a vacinação é para idosos de 70 a 74 anos. A expectativa é que 50, 3 mil idosos sejam vacinados com a vacina AstraZeneca.

Como vai funcionar?

A vacinação se dará em modalidade drive-thru e pontos fixos e deve se estender por três semanas. A estratégia visa diminuir a aglomeração de pessoas nestas faixas etárias, nos locais destinados a esta etapa da campanha. Os acamados com idade acima de 70 anos serão vacinados em casa.

Os grupos estão divididos da seguinte forma: 20.259 doses para pessoas de 80 e mais, o correspondente a 100% do grupo; 18.637 para a faixa de 75 a 79 anos, também para 100%; e 11.502 para 70 a 74 anos, equivalente a 37%, de acordo com o quantitativo enviado pelo Ministério da Saúde.

Locais

Para os residentes da Zona Norte, o local de vacinação é no pátio do Detran-AM. Para atender os idosos moradores das Zonas Sul e Centro-Sul, estacionamento da Universidade Paulista (Unip). O Clube do Trabalhador do Sesi, para a Zona Leste; o Centro de Convenções (Sambódromo), para os residentes na zona Oeste; e o Shopping Phelippe Daou, que abrange as Zonas Norte e Leste. Os pontos fixos ainda serão definidos e divulgados em tempo hábil.

Outra medida para proteger os idosos será a definição dos dias de vacinação de acordo com o mês de nascimento (dois meses por dia da semana), e horário de atendimento das 9h às 16h.

A vacinação dos idosos acamados, cujo cadastramento ocorrerá por telefone, obedecerá ao sistema de rotas a serem definidas pelos Distritos de Saúde da área correspondente ao endereço residencial de cada um.

Idosos em abrigos

Os idosos residentes em instituições de longa permanência começaram a ser vacinados ontem (26). A primeira instituição a receber a vacina foi a Fundação Dr. Thomas, com a imunização de 112 dos 116 idosos. Quatro não puderam receber a vacina por apresentarem quadro clínico contraindicado.

Nesta quinta-feira (28), está programada a vacinação em outras três instituições de longa permanência: a Casa Gene, no Parque 10, que tem 23 idosos residentes; a Fraternidade dos Amigos e Irmãos da Caridade (Faic), no bairro Nossa Senhora das Graças, que cuida de 12 idosos; e o Lar São Vicente de Paulo, no São Raimundo, no qual vivem 18 idosos.

Vacina pode começar até sexta (29)

A secretária municipal de saúde, Shadia Fraxe, confirmou na manhã desta quarta-feira (27) que a vacinação dos idosos em Manaus pode começar até a próxima sexta-feira (29). A declaração foi dada durante o programa Manhã de Notícias, da Rádio Tiradentes.

Veja a live completa!





Leia Mais

Prefeitura vacina idosos da Fundação Doutor Thomas contra a Covid-19

*Com informações da assessoria