No terceiro dia do decreto, manauaras descumprem lockdown parcial

Terminal 3, na Zona Norte de Manaus, segue aglomerado | Foto: Aguilar Abecassis

Manaus (AM) - Na contramão do decreto governamental que restringe a circulação de pessoas em espaços e vias públicas, boa parte dos manauaras ignoraram a medida restritiva nos três dias em Manaus. Nas Zonas Nortes e Leste, as mais populosas e pobres da capital, a movimentação foi intensa. O decreto começou a valer desde a última segunda (25) e segue até o dia 31.



No Terminal 3, o fluxo de pessoas é o mesmo do que um dia normal. No registro fotográfico desta quarta-feira (27), foi possível observar aglomeração de quem tenta entrar no coletivo.

Os manauras na tentativa de entrar no ônibus | Foto: Aguilar Abecassis

A dona de casa Maria Torres, 45, mora no bairro Monte Sinai e precisou ir até a agência da Caixa, localizada no bairro Cidade Nova. Ela preferiu não entrar no ônibus que estava lotado. “Eu achava que seria um dia tranquilo para ir até a Caixa. Mas me assustei com a quantidade de pessoas que segue pelas ruas de Manaus”, contou.



Na Zona Leste, uma fila de clientes dobrava o quarteirão em torno de uma agência da Caixa Econômica Federal no início da tarde desta segunda-feira (25).

Trânsito na capital amazonense | Foto: Brayan Riker

Já na região central da capital, o EM TEMPO presenciou um área vazia, com lojas fechadas e ruas praticamente desertas. Em bairros considerados mais nobres, como Vieiralves e Ponta Negra, o decreto foi respeitado também.



O EM TEMPO percorreu pelas ruas do Centro da capital, na terça-feira (26) e mesmo com muita chuva, algumas paradas de ônibus estavam lotadas e podia-se ver algumas banquinhas com pessoas vendendo normalmente.

Movimentação em Manaus | Foto: Brayan Riker

O Decreto



O decreto do lockdown parcial, que está em vigor por sete dias e vai até 31 de janeiro, só libera o funcionamento das indústrias por 12 horas. A exceção são as empresas que produzem insumos hospitalares e de alimentação. A circulação das pessoas fica restrita somente para o necessário.

O Índice de Isolamento Social, desenvolvido pela plataforma Inloco para auxiliar no combate à pandemia da Covid-19 diz que a taxa no Amazonas no dia 24 de janeiro (sábado) era de 59,3% – similar ao índice de 10 de abril do ano passado, na primeira onda da pandemia.

Venda de produtos | Foto: Brayan Riker

Já conforme o boletim Diário da Covid-19, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), foi confirmado o diagnóstico de 3,5 mil novos casos de Covid-19, totalizando 254,4 mil casos da doença. Foram confirmados 192 óbitos por Covid-19, sendo 51 ocorridos no dia 25/01 e 141 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 7.424 o total de mortes.

Movimentação nas paradas de ônibus | Foto: Brayan Riker

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta segunda-feira (25), foram registrados 74 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 31.342 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 12,32% dos casos confirmados ativos.



211 pessoas são detidas

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), afirmou ao EM TEMO que, em 11 dias de fiscalização, 211 pessoas foram detidas na Operação Pela Vida. De 14 a 24 de janeiro, estava restrita a circulação de pessoas nas ruas entre 19h e 6h. A partir desta segunda-feira (25), a medida foi estendida para 24 horas.

70% do total das detenções foi registrada na capital amazonense, o que representa 144 pessoas detidas. No interior, houve detenções nos municípios de Alvarães, Barcelos, Borba, Codajás, Juruá, Lábrea, Manacapuru e Presidente Figueiredo.

Com o aumento significativo dos casos de Covid-19 e o desabastecimento de oxigênio nas unidades de saúde, o governador do Amazonas, Wilson Lima, decretou medidas mais rígidas para o enfrentamento da pandemia, incluindo a restrição de circulação de pessoas na noite e madrugada.

Os detidos são conduzidos ao prédio da Delegacia-Geral, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, onde assinam o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por descumprimento de medida sanitária preventiva e crime de desobediência. O crime é passível de multa estipulada por um juiz.

Na noite desta terça-feira (26), houve uma apreensão de 11 veículos por infração de trânsito e descumprimento ao decreto estadual que restringe a circulação de pessoas. Um homem que não obedeceu à ordem de parada em uma barreira policial foi preso.

O secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, afirmou que a 13ª noite seguida de operações foi considerada tranquila. “A gente vê que reduziu bastante a quantidade de pessoas nas ruas, à noite. Com o novo decreto, a operação segue, com várias equipes em diferentes pontos da cidade para fazer a fiscalização 24 horas por dia”, afirmou.



Denúncias

A população pode fazer denúncias por meio do 190, para os casos que estejam ocorrendo no momento da denúncia, ou para o 181, da Secretaria de Segurança, para outras situações, como festas clandestinas que estão programadas, estabelecimentos abertos indevidamente, além de informações que levem à prisão de criminosos

Prisão

Durante a operação no bairro Dom Pedro, um homem de 25 anos tentou fugir da barreira policial e foi detido por policiais militares. Ele já tinha passagens por tráfico de drogas, roubo, ameaça e vias de fato, e foi conduzido ao 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desobediência e infração de medida sanitária.

