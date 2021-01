Familiares pedem ajuda para conseguir UTI para pai com Covid-19

De ontem (26) para hoje (27), o quadro do Clemerson agravou | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Familiares de Clemerson Bianor de Jesus, de 48 anos, morador do bairro Braga Mendes, na Zona Leste de Manaus, estão mobilizando as redes sociais para conseguir uma vaga de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em algum hospital de Manaus, adequado ao tratamento da Covid-19.



Segundo o cunhado Iury Barros, Clemerson está internado desde o dia 18 deste mês, no SPA do Galileia, localizado na Zona Norte de Manaus, após complicações da Covid-19. E de ontem (26) para hoje (27), o quadro do sogro agravou. Ele segue entubado.

“A médica falou que ele precisa ser transferido com urgência, pois as condições que ele está entubado, não é a adequada para evolução do tratamento dele. Ele está respirando apenas por ventilação mecânica em uma sala de sutura”, revelou.

Iury revelou que a família recorreu aos hospitais particulares de Manaus, mas nenhum está aceitando novos pacientes. Estão todos lotados.

“Hoje só temos duas opções: aguardar a fila de espera para ser atendido pelo governo do Amazonas ou transferir para outro estado. Mas isto está fora de nosso alcance, o mínimo para transferir para outro lugar é R$ 140 mil. Mas o estado do meu sogro é grave, ele está com um ‘buraco na costela’ e a pressão começou a cair”, revelou.

Familiares pedem para que quem puder ajudar de alguma forma ou até mesmo com orações, eles agradecem. Mais informações no (92) 98828-9513, falar com Iury.

Resposta do governo

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) respondeu que não tem medido esforços para manter o atendimento daqueles que buscam as unidades da rede estadual de Saúde, durante este período mais crítico de pandemia.

"A direção do SPA Galiléia esclarece que enquanto aguarda transferência, o paciente está recebendo toda a assistência da unidade hospitalar e medicação adequada conforme indicação médica", diz a nota.