Governador anuncia auxílio de R$ 600 para 100 mil famílias do Amazonas

Cartão só poderá ser utilizado para a compra de alimentos, em estabelecimentos que já foram pré-cadastrados pelo Governo do Estado | Foto: Divulgação

Manaus - O governador Wilson Lima anunciou na manhã desta quinta-feira (28), a criação de um auxilio estadual que vai contemplar cerca de 100 mil famílias em todo o Amazonas. O valor do benefício será de R$600, parcelado em três vezes, e poderá ser utilizado em um cartão que será distribuído pelo governo, por meio de entrega em domicílio, a partir da próxima segunda-feira (1º/2), em Manaus, e em seguida, no interior.

Segundo Lima, o cartão só poderá ser utilizado para a compra de alimentos, em estabelecimentos que já foram pré-cadastrados pelo Governo do Estado.

"Para saber se tem direito ao benefício, o cidadão deverá entrar no site auxilio.am.gov.br, que estará disponível a partir da próxima segunda-feira, e informar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a data de nascimento", explicou o governador.

Ainda de acordo com Wilson Lima, os beneficiários também poderão consultar, no mesmo site, os estabelecimentos comerciais que aceitarão o pagamento com o cartão do auxílio estadual.

Veja o pronunciamento do governador

*Matéria em atualização.



