Saiba que unidades de saúde de Manaus procurar em suspeita de Covid-19

Manaus - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informa à população de Manaus que o Hospital Nilton Lins (HNL) não é porta aberta para atendimento de Covid-19. O hospital, que iniciou atendimento na terça-feira (26), foi destacado para dar retaguarda a outras unidades hospitalares da capital e do interior, recebendo apenas pacientes graves que precisam ser transferidos, via Sistema de Regulação.

O atendimento de livre demanda deve ser buscado nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nos Serviços de Pronto Atendimento (SPA), nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs 24h), nos Prontos-Socorros ou, no caso de gestantes, em maternidades.

A Rede Estadual de Saúde possui 17 unidades de urgência e emergência de porta aberta para atender pacientes com a Covid-19, e sete maternidades que podem ser acessadas pela população 24 horas por dia. E a Prefeitura de Manaus conta com 19 UBSs com horários específicos de atendimento e mais três UBSs móveis.

Onde e quando buscar atendimento

As pessoas com sintoma gripal não devem esperar agravar ou sentir falta de ar para buscar atendimento, mas procurar imediatamente uma unidade de saúde de porta aberta.

Se os sintomas forem leves, como gripe com pelo menos dois desses sintomas: febre, tosse, coriza, dor na garganta, dor de cabeça, dor no corpo, calafrio, falta de olfato e de paladar, diarreia e/ou vômito, deve-se buscar uma UBS próxima de casa e seguir as recomendações médicas. Os cuidados devem ser redobrados para quem tem doenças crônicas, como cardíacos, hipertensos e diabéticos.

Se houver piora nos sintomas, se tiver dificuldade de respirar ou dor no peito, a orientação é procurar um SPA ou uma UPA 24h. Se sentir que está grave, deve-se buscar um pronto-socorro.

É importante lembrar: quanto mais cedo buscar atendimento, maiores são as chances de os sintomas da Covid não se agravarem.

ONDE PROCURAR AJUDA

Em caso de sintoma leve: Unidade Básica de Saúde (UBS)

• UBS Arthur Virgílio

• UBS Áugias Gadelha

• Clínica da Família Carmen Nicolau

• UBS Balbina Mestrinho

• UBS Luiz Montenegro

• UBS Sálvio Belota

• UBS Theomário Pinto

• UBS Theodomiro Garrido

• UBS Morro da Liberdade

• UBS José Rayol

• UBS Ivone Lima

• UBS Gebes de Medeiros

• UBS Alfredo Campos

• UBS Santos Dumont

• UBS Amazonas Palhano

• UBS Leonor Brilhante

• UBS Deodato de Miranda Leão

• UBS Leonor de Freitas

• UBS Nilton Lins

Em caso de agravamento dos sintomas:

SPAs e UPAs 24h

• SPA Danilo Correa (Cidade Nova)

• SPA São Raimundo (Praça Ismael Benigno/São Raimundo)

• SPA Zona Sul (Colônia Oliveira Machado)

• SPA Chapot Prevost (Colônia Santo Antônio)

• SPA Joventina Dias (Compensa III)

• SPA Alvorada (Alvorada)

• SPA Coroado (Coroado)

• SPA José Lins (Redenção)

• SPA Eliameme Mady (Galileia)

• UPA 24h José Rodrigues (Av. Camapuã/Nossa Senhora de Fátima)

• UPA 24h Campos Sales (Av. Dona Otília/Tarumã)

Prontos-Socorros

• HPS 28 de Agosto (Av. Mário Ypiranga Monteiro/Adrianópolis)

• HPS João Lucio Machado (Av. Cosme Ferreira/Coroado)

• HPS Platão Araújo (Av. Autaz Mirim/Jorge Teixeira)

• Pronto-Socorro da Criança da Zona Sul (Av. Carvalho Leal/Cachoeirinha)

• Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste – Joãozinho (Av. Cosme Ferreira/Coroado)

• Pronto-Socorro da Criança da Zona Oeste (Av. Brasil/Compensa)

