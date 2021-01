Paciente com Down fotografado em abraço com enfermeiro morre no AM

Emerson Júnior ficou nove dias internado | Foto: Divulgação

Manacapuru - O paciente Emerson Júnior, de 30 anos, portador de Síndrome de Down, morreu, nesta quinta-feira (28), por complicações da Covid-19, em Manacapuru (a 100 km de Manaus). Ele ficou nove dias internado e protagonizou uma foto emocionante, no último domingo (24), ao receber um abraço do enfermeiro Raimundo Nogueira Matos e, assim, permitir que recebesse oxigênio.

Quando Emerson foi internado, o hospital pediu um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) à central de regulação do estado - a vaga, contudo só foi disponibilizada ao menos cinco dias depois. O paciente havia apresentado melhora e a expectativa era de que fosse transferido nesta quinta para uma UTI em Manaus, mas faleceu nesta manhã.

"Fiquei muito triste, chorei muito", contou, emocionado, o enfermeiro ao site de notícias UOL. Emerson deu entrada no dia 20 no hospital de campanha do município de Caapiranga com sintomas da covid-19. De pronto, ele ficou internado recebendo assistência.

A irmã de Emerson, Eliane chegou a mandar um áudio à reportagem confirmando que ele tinha apresentado melhora no quadro de saúde e, por conta da saturação mais alta, estava apenas esperando a ambulância para a transferência. Porém, poucos minutos depois, ela mesma informou da morte. "Ele é a joia, a luz da minha vida e da nossa família. Queremos devolver ele com vida para minha mãe", disse Eliane, um dia antes do óbito.

